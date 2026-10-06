מאות מפגינים חרדים הגיעו הלילה (שלישי) לפתח ביתו של עריק במודיעין, במחאה על מעצרו. הם הגיעו למקום לאחר שהופעלה מערכת "צבע שחור" שהתריעה בפני מנוייה על המעצר וכך גרמה לזרימת מפגינים לרחוב בו בוצע המעצר.

במהלך האירוע התפתחו עימותים בין מפגינים לבין כוחות המשטרה שפעלו במקום. כמה מהמפגינים ניסו לפרוץ לבניין המגורים שבו נמצא ביתו של העריק. בעקבות זאת התפתחו עימותים עם השוטרים.

בהמשך הלילה שוחרר העריק שנעצר.

המשטרה התייחסה לאירועים ומסרה כי במהלך הפעילות נדרשה לפעול לחילוץ חיילי המשטרה הצבאית שבאו לבצע את המעצר.