ימים ספורים לאחר שהותר לפרסם את שמו, נחשפים חלקים מכתב ההגנה של סא"ל אריה עמידרור, ששימש קמ"ן אוגדת עזה ב־7 באוקטובר. במוקד הדברים עומדת טענתו כי הוא מופלה לרעה לעומת גורמים אחרים וכי הוא היחיד בצה"ל שנדרש, לדבריו, לשלם מחיר ממשי בעקבות המחדלים.

דורון קדוש, הכתב הצבאי של גלי צה"ל, פרסם בחשבון ה־X שלו חלקים מכתב ההגנה של עמידרור. בין הדברים שהציג בלט משפט שבו כתב הקצין: "אני המפקד היחיד בצה"ל שמשלם מחיר של ממש על מחדלי הצבא והמדינה ב-7 באוקטובר".

קדוש הגדיר את הדברים כ"שערורייתיים" והגיב לפרסום: "כן, גם אני שפשפתי את העיניים כשקראתי את השורה הזו, אבל הנה היא כאן - שחור על גבי לבן".

בכתב ההגנה מעלה עמידרור טענה לאפליה, לצד טענות הנוגעות לאופן הטיפול והחקירה של הגורמים הקשורים למחדלי 7 באוקטובר. הדברים נחשפו זמן קצר לאחר שהוסרה המגבלה שמנעה במשך קרוב לשלוש שנים את פרסום זהותו.

ב־1 באוקטובר החליט בג"ץ להתיר את פרסום שמו של מי שכיהן כקמ"ן אוגדת עזה ב־7 באוקטובר. בעקבות ההחלטה נחשף כי מדובר בסא"ל אריה עמידרור, בנו של האלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל ובכיר באגף המודיעין.

עמידרור שירת במסלול קציני האיסוף והמודיעין באגף המודיעין ובפיקוד הדרום, ובהמשך מונה לקצין המודיעין של אוגדת עזה. בתפקיד זה כיהן בתקופה שקדמה למתקפת 7 באוקטובר וגם ביום המתקפה עצמו.

שמו נקשר במסגרת התחקירים לאחריות המקצועית למחדל. מתוקף תפקידו היה עמידרור מעורב בגיבוש הערכות המצב הנוגעות לרצועת עזה, ובחומר שפורסם נטען כי דחה תרחישי קיצון, ובהם תוכנית הפשיטה של חמאס שכונתה "חומת יריחו".

התוכנית הגיעה לידי צה"ל חודשים לפני 7 באוקטובר וכללה תוכנית חדירה ופגיעה במוצבים ובאוגדת עזה. לפי החומר שפורסם, האזהרות שהוצגו בנוגע לתוכנית נדחו, והיא לא זכתה להתייחסות שתאמה את חומרתה.

בסוף שנת 2025 קבע הרמטכ"ל כי עמידרור נושא באחריות פיקודית ומקצועית חמורה למחדל וכי יש לסיים את שירותו בצה"ל. כעת, עם חשיפת חלקים מכתב ההגנה שלו, עמידרור טוען כי האופן שבו טופל עניינו מפלה אותו לעומת אחרים ומציג את עצמו כמפקד היחיד בצה"ל שמשלם "מחיר של ממש" על מחדלי הצבא והמדינה ב־7 באוקטובר.