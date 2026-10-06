מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר מתכוונת להמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה, אך אינה מתחייבת להצטרף רק לממשלה שיקים, כך דווח ב"מעריב".

בחוג בית שקיימו השבוע מועמדי המפלגה הובהר כי אם לא תוכל לקדם את דרישותיה המרכזיות, היא משאירה פתוחה גם אפשרות להצטרף לממשלה אחרת.

עו"ד ערן בן ארי, ממועמדי המפלגה, התייחס במהלך המפגש להתחייבויות שהשמיעה "עמך ישראל" בנוגע לנתניהו. כשנשאל על הטענה שלפיה המפלגה התחייבה לשבת רק עימו, השיב: "לא אמרנו שנשב רק עם נתניהו, אמרנו שנמליץ על נתניהו".

לדבריו, התנאי המרכזי להצטרפות המפלגה לממשלה יהיה קידום "חוק משרתים", שנועד להסדיר את גיוס החרדים ולהעניק הטבות למשרתים. "אם לא נוכל לשנות את המצב של המשרתים, לא נהיה בתוך הממשלה. יש עוד אפשרויות", אמר בן ארי.

במהלך חוג הבית הציגו המועמדים ממשלת אחדות רחבה כאפשרות רצויה מבחינתם. בן ארי ודוידי בן ציון הבהירו כי אינם פוסלים ישיבה בממשלה שבה יהיה חבר גם גדי איזנקוט.

כשנשאל אם המפלגה תהיה מוכנה לשבת עם איזנקוט או לצרפו לקואליציה, השיב בן ציון: "למה שאיזנקוט לא יצטרף? הלוואי, אדרבה, שתהיה פה ממשלה רחבה, מצוין".

לצד הנכונות לשבת בממשלה רחבה, בן ארי הציב גבול ביחס לשותפים אפשריים אחרים. "אנחנו לא חושבים שאפשר להכניע את האויב עם אנשים משתמטים של יאיר גולן ואנשים שחותמים על מכתב הטייסים", אמר. "ולכן אנחנו לא נהיה שם איתם".