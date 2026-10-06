יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, מביע בשיחות סגורות חשש מירידה בשיעורי ההצבעה בציבור החרדי בבחירות הקרובות, על רקע משבר הגיוס והביקורת הפנימית על ההנהגה הפוליטית החרדית.

בהקלטות שפורסמו הבוקר (שלישי) בכאן חדשות נשמע אשר מדרבן פעילים לפעול להוצאת המצביעים לקלפיות.

אשר התייחס לגידול הדמוגרפי בציבור החרדי בארבע השנים האחרונות, שלדבריו אמור להתבטא בתוספת משמעותית של קולות למפלגות החרדיות. הוא הזהיר מפני מצב שבו הגידול במספר בעלי זכות הבחירה לא יבוא לידי ביטוי בתוצאות.

"הכול יכול לקרות בבחירות האלה אך דבר אחד אסור שיקרה", אמר לפעילים. "עברו ארבע שנים, בציבור שלנו זו תוספת משמעותית של עשרות אלפי קולות. אם זה לא יבוא לידי ביטוי בקלפי, יגידו שזה 'חילול השם'".

הדברים נאמרים על רקע הביקורת בתוך הציבור החרדי בעקבות אי הצלחת המפלגות החרדיות להסדיר בחקיקה את סוגיית גיוס בני הישיבות. לצד זאת, מפלגות חרדיות חדשות, ובהן "הציבור החרדי", מציבות אתגר נוסף בפני המפלגות הוותיקות.

בהקלטות ניסה אשר להציג בפני הפעילים גם הישגים של יהדות התורה במהלך הקדנציה. לדבריו, המפלגה הצליחה לבלום שורה של הצעות חוק שלטענתו היו פוגעות באופייה היהודי של המדינה. "יש עשרות חוקים של יש עתיד ושל מפלגת העבודה, מה שנקרא היום הדמוקרטים, שנוגעים במהות של איך להפוך את המדינה הזאת לעוד מדינה באירופה".