זירת התקרית בירושלים | צילום: יואב דודקביץ/TPS

אב בן 50 ובנו בן ה-13 נפצעו הבוקר (שלישי) באורח קשה ובינוני בעקבות פיצוץ ברכב ברחוב מאיר פיינשטיין בשכונת ארמון הנציב בירושלים. מדובר בעבריין איציק בר מוחא, מראשי "הכנופייה הירושלמית" שהיה יעד לניסיון חיסול על רקע פלילי.

חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים לפצועים טיפול רפואי בזירה. מפקד מחוז ירושלים הגיע לזירת הפיצוץ. הרקע הוא ניסיון חיסול בין עבריינים.

חובש רפואת חירום במד"א חקי הר כסף, סיפר: "קיבלנו מספר דיווחים על פיצוץ רכב, הגענו למקום במהירות בכוחות גדולים של ניידות טיפול נמרץ, רכבי ואופנועי תגובה מידית. ראינו את הרכב עולה באש ורסיסים מסביבו. בסמוך היה גבר כבן 50 ונער כבן 13 כשהם בהכרה וסובלים מכוויות וחבלות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א להית החולים תוך המשך טיפול רפואי".

הזירה בירושלים (צילום: תיעוד מבצעי הצלה יו״ש ללא גבולות)