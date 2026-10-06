הישראלים הוציאו במהלך חודש חגי תשרי סכומי שיא בכרטיסי החיוב. בחודש ספטמבר 2026 הגיע ממוצע ההוצאות היומי ל-1.775 מיליארד שקל - הנתון הגבוה ביותר שנרשם עד כה, כך עולה מנתוני חברת שבא (שירותי בנק אוטומטיים).

גם הקניות ברשת רשמו שיא: ממוצע הרכישות היומי בעסקאות אונליין הגיע ל-1.032 מיליארד שקל.

בסך הכול הוציא הציבור הישראלי בכרטיסי חיוב במהלך ספטמבר 53.252 מיליארד שקל. מדובר בעלייה של 6.2%, שהם יותר מ-3.12 מיליארד שקל, לעומת ספטמבר 2025, אז הסתכמו ההוצאות ב-50.132 מיליארד שקל.

הנתונים מצביעים על כך שחודש החגים לא רק שמר על רמת ההוצאות הגבוהה שנרשמה בחודשים האחרונים, אלא גם העלה אותה לשיא חדש.

ממוצע ההוצאות היומי בספטמבר היה גבוה ב-1.7% לעומת אוגוסט 2026, אז עמד הממוצע על 1.746 מיליארד שקל ביום. בכך נשבר גם השיא הקודם שנקבע ביולי השנה, אז הגיע ממוצע ההוצאות היומי ל-1.771 מיליארד שקל.

ספטמבר הוא כבר החודש הרביעי ברציפות שבו ממוצע ההוצאות היומי בכרטיסי חיוב נמצא מעל לרף של 1.7 מיליארד שקל - רצף שממחיש את היקפי הפעילות הגבוהים של הציבור בכרטיסים בחודשים האחרונים.

השיא שנרשם בקניות אונליין בולט במיוחד: יותר ממיליארד שקל בממוצע בכל יום הוצאו בעסקאות מקוונות בלבד במהלך חודש החגים. לצד העלייה בכלל ההוצאות, הנתון מציב גם את הפעילות באונליין ברמתה הגבוהה ביותר שנרשמה.