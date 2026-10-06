אחרי חצי שנה של פריצת הציר, הבוקר (שלישי) החלו עבודות התשתית והסלילה של הכביש החדש המחבר בין חומש לשא-נור, כביש "עוקף סילת א-דהר".

הכביש החדש נועד לעקוף את הכפר הפלסטיני, לייצר רצף תנועה בטוח בין היישובים המתחדשים בצפון השומרון, ולשפר משמעותית את הביטחון של הנוסעים, כוחות הביטחון והמטיילים באזור.

תחילת העבודות מהווה ציון דרך היסטורי ומשמעותי בחזרת ההתיישבות לצפון השומרון, זאת כהמשך ישיר לביטול חוק ההתנתקות באזור.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שהגיע לשטח העבודות ובירך 'שהחיינו' בשם ומלכות, אמר: "בשעה טובה, החלו עכשיו העבודות לסלילת האספלט בכביש עוקף סילאת, שיחבר בין חומש לשא-נור. פריצת דרך אדירה בדרך לחידוש של התיישבות ענקית בצפון השומרון במקביל לעליית היישובים לתוכנית ההתחברות. אני מבקש להודות לשר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', למנהלת ההתיישבות, למנהל האזרחי, לאגף הבינוי במשרד הביטחון, לחטיבות שומרון ומנשה, לנתיבי ישראל ולכל השותפים, אנחנו מתקנים את ההיסטוריה של מדינת ישראל. בצפון השומרון יהיו מאות אלפי אזרחים של מדינת ישראל. המקום הזה הולך ויהפוך להיות המרכז האורבני, התחבורתי וההתיישבותי של מדינת ישראל. אנחנו כאן מנצחים ביחד".

"אני מבקש להצדיע למשפחות החלוצות של שא-נור, למשפחות של שמונת היישובים שכבר עלו בצפון השומרון. ובעזרת השם נעלה עוד 11 יישובים - במקום 4, 19. אנחנו מנצחים, כמה מרגש. תודה רבה לבורא עולם: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", הוסיף.