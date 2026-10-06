המחבל אמר לאבינתן אור: "נעשה שוב שבעה באוקטובר" 'עובדה' / קשת 12 - אבינתן אור בריאיון ראשון לאילנה דיין

רגע לפני שיצא לחופשי ושב הביתה, שמע אבינתן אור מהמחבל ששבה אותו מסר מצמרר: איום מפורש שלפיו טבח שבעה באוקטובר יחזור על עצמו. בריאיון לאילנה דיין בתוכנית "עובדה" בקשת 12, שחזר אור את השיחה עם המחבל אבו חסן, שהגיע לבשר לו על ההסכם שבמסגרתו הוא עתיד להשתחרר.

אלא שלצד בשורת השחרור, בחר המחבל להעביר לאור מסר מאיים. "הוא אומר לי: 'תחזור הביתה, תגיד שלום לאבא, שלום לאמא, פגוש עם החברים, יומיים, שלושה, ארבעה, שבוע - ואז קח תיק, תארוז וסע לאירופה'", סיפר אור.

לדבריו, המחבל לא הסתפק בכך והסביר מדוע, לטענתו, עליו לעזוב את ישראל. "'אתה יודע למה? כי אנחנו נעשה שוב פעם שבעה באוקטובר. וכל עוד יש יהודי אחד בארץ ישראל, אנחנו נטבח בכם שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם'", שחזר אור את הדברים הקשים שנאמרו לו.

אור לא נרתע מהאיום והשיב למחבל באופן חד וברור. "הסתכלתי עליו ואמרתי לו: 'אני לא אעזוב'". כאשר אבו חסן שאל אותו מדוע, אור הפנה את מבטו אל המציאות שסביבם והשיב בשאלה משלו: "אני אומר לו: 'תראה את רצועת עזה. הכול פה חורבן, הכול פה מוות. כשתסתיים המלחמה וייפתחו המעברים, אתה תעזוב למצרים?'"

התשובה שקיבל מהמחבל הפכה לרגע המשמעותי ביותר בשיחה. "הוא אומר לי 'לא'. אני אומר לו 'למה לא?' הוא אומר לי: 'כי זה הבית שלי'". אור שמע את הדברים והשיב למחבל באותן מילים, במשפט שסיכם מבחינתו את העימות ביניהם: "מצוין. זה גם הבית שלי".