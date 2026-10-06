שלוש שנים לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, כ-30 אלף פצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון נקלטו באגף השיקום של משרד הביטחון מאז 7 באוקטובר 2023. מרביתם, 63%, מתמודדים עם תגובות נפשיות, בעוד 37% מתמודדים עם פציעה פיזית.

מנתוני משרד הביטחון שפורסמו היום (שלישי) עולה כי מספר המטופלים הכולל באגף השיקום, מכל מערכות ישראל, הגיע ל-91,200. מתוכם 42,500, כ-46%, מתמודדים עם פגיעות נפשיות ופוסט-טראומה. על פי הערכות האגף, עד שנת 2028 יטופלו בו כ-100 אלף פצועים, כמחציתם מתמודדי נפש.

מבין כ-30 אלף הפצועים שנקלטו מאז פרוץ המלחמה, 47% הם צעירים עד גיל 30, 62% משרתי מילואים ו-8% נשים.

הנתונים מצביעים גם על מאות פצועים המתמודדים עם פגיעות מורכבות במיוחד. 63 מהפצועים מוגדרים בדרגת נכות של 100% ומעלה, 249 מתמודדים עם פגיעות ראש מורכבות, 29 עם עיוורון או מוגבלות ראייה לצמיתות ו-106 הם קטועי גפיים. ל-95% מהקטועים הותאמו פרוטזות חדשניות, ובהן התאמות לפעילויות ספורט אקסטרים ופנאי.

העלייה במספר הפצועים הובילה להרחבה משמעותית של פעילות אגף השיקום. בשלוש השנים האחרונות גדל תקציבו ב-88% והגיע ל-10 מיליארד שקל. יותר מ-60% מהתקציב מיועדים למענים ולטיפולים עבור מתמודדי נפש ופוסט-טראומה.

במהלך השנה מומשו כ-171 אלף טיפולים אלטרנטיביים, ובקו הסיוע "נפש אחת" התקבלו כ-16,500 פניות. כיום מסייעים למתמודדי נפש 470 כלבי סיוע רגשי, ו-330 כלבים נוספים נמצאים בתהליך הכשרה.

במקביל הורחב מערך הטיפול הנפשי, וכיום עומדים לרשות הפצועים כ-2,300 מטפלים וטיפולים נפשיים - פי שלושה לעומת תחילת המלחמה. בין המענים שנוספו נמצאים חוות שיקומיות ברחבי הארץ, חלופות לאשפוז פסיכיאטרי באמצעות "בתים בטוחים" ו"בתים מאזנים" בקהילה, וכן פיתוחים טכנולוגיים לטיפול בפוסט-טראומה.

מאז ינואר 2024 פועלים גם ניידת חירום וצוות משבר מת"ן, המגיעים לביתו של פצוע הנמצא במצוקה נפשית. מאז הקמתם הוזעקו הצוותים ליותר מ-500 אירועים שבהם נדרשה התערבות מיידית.

לצד הטיפול הרפואי והנפשי, הרחיב אגף השיקום את הסיוע בתחומי התעסוקה, הלימודים וההכשרות המקצועיות. מאז פרוץ המלחמה קיבלו 2,425 פצועים ופצועות תמיכה ומימון מלא ללימודים אקדמיים ומקצועיים. התואר המבוקש ביותר בקרב הפצועים הוא משפטים, ולאחריו מנהל עסקים ומדעי המחשב.

בחודש יולי קיבלה הממשלה את המלצות הוועדה הציבורית בראשות פרופ' מור יוסף להרחבת המענה הלאומי לפצועי צה"ל, ומשרד הביטחון החל ביישומן. במרכז המהלך עומדת הפיכת אגף השיקום ל"רשות הלאומית לשיקום וטיפול בפצועי צה"ל וכוחות הביטחון" במשרד הביטחון.

המלצות נוספות כוללות הצמדת איש קשר אישי לכל פצוע, פישוט הליכי ההכרה בפציעה וקביעת חומרת הנכות, תימרוץ לתעסוקה התומכת בשיקום, הקמת "בית לחיים" לפגועי ראש קשים ומענים ייעודיים לחיילים בודדים ולפצועות.