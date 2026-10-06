עימות פוליטי בין יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט למפלגת ש"ס בעקבות הצהרתו כי אחד מתנאי היסוד שלו לממשלה הבאה יהיה חקיקת "חוק דרעי", שימנע ממי שהשתמט משירות בצה"ל או מעודד השתמטות לכהן בקבינט.

בנט הציג את הדרישה במהלך הכנס הבינלאומי למניעת טרור של אוניברסיטת רייכמן.

בש"ס מיהרו להגיב וח"כ מיכאל מלכיאלי השיב לבנט בחריפות והודיע כי מפלגתו תקדם חוק אישי נגד יו"ר ביחד.

"בממשלה הבאה נחוקק את 'חוק בנט': נוכל פוליטי שגונב את ראשות הממשלה עם שישה מנדטים, בניגוד לדעת בוחריו - לא יוכל להתמודד שוב לכנסת", אמר מלכיאלי.