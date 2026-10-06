צה"ל השמיד מנהרת טרור בעזה צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל השמידו מנהרת טרור באורך של כקילומטר וחצי בצפון רצועת עזה, שאותר לאחר הרחבת הקו הצהוב.

על פי הודעת הצבא, המנהרה טופלה באופן חלקי במהלך פעילות קודמת של כוחות צה"ל ברצועה. כוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99, בשיתוף כוחות ההנדסה של פיקוד הדרום, השלימו כעת את השמדת חלקו של התוואי שהיה בתוך הקו הצהוב.

בתקופה האחרונה הורחב הקו מטעמים מבצעיים, ובמסגרת ההרחבה אותרו וטופלו תשתיות תת-קרקעיות. חלקן היו מוכרות לצה"ל ונחשפו פיזית עם הרחבת השליטה המבצעית, באופן שאפשר לכוחות להשמידן.

ההערכה הרווחת במערכת הביטחון היא שמנהרות הטרור ימשיכו לשמש את חמאס ככלי מבצעי ולכן נעשים מאמצים לאיתורן והשמדתן.