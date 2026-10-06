כ-38.3 מיליארד שקלים שולמו לאזרחים ולעסקים בגין נזקי המלחמה מאז מתקפת 7 באוקטובר 2023 - כך עולה מנתונים שמפרסמת היום רשות המסים, לקראת יום השנה השלישי למתקפת חמאס על יישובי עוטף עזה.

הנתונים ממחישים את ממדי הפגיעה בעורף לאורך שלוש שנות המערכה: מאז פרוץ המלחמה הוגשו לקרן הפיצויים של מס רכוש כ-168 אלף תביעות בגין נזק ישיר, ולצדן כמיליון תביעות של עסקים בגין נזק כלכלי שנגרם בעקבות המצב הביטחוני.

פעילות הקרן ליוותה את שלושת המבצעים הצבאיים המרכזיים בתקופה הזו - "חרבות ברזל", "עם כלביא" ו"שאגת הארי" - והתמקדה בשני מישורים: פיצוי על פגיעה פיזית ברכוש וסיוע לעסקים שספגו הפסדים בשל השלכות הלחימה.

בגין נזק ישיר בלבד שילמה המדינה עד כה כ-8.3 מיליארד שקלים. התביעות בתחום זה כללו פגיעות במבנים, כלי רכב, רכוש ותשתיות כתוצאה מפעולות מלחמה.

הפיצויים לא הסתכמו בעלות תיקון הנזק הפיזי. במבצעים "עם כלביא" ו"שאגת הארי" ניתן פיצוי גם בגין אובדן הכנסות משכר דירה במבנים שנפגעו. במהלך "שאגת הארי" שולמו בנוסף פיצויים לבתי מלון שסיפקו דיור זמני למפונים.

הסכום הגדול יותר הועבר במסגרת הפיצויים על נזק עקיף - הפגיעה הכלכלית שנגרמה לעסקים גם כאשר העסק עצמו לא בהכרח ספג פגיעה פיזית.

מאז 7 באוקטובר 2023 הוגשו בתחום זה כמיליון תביעות, ובגינן שילמה קרן הפיצויים סכום כולל של כ-30 מיליארד שקלים.

הסיוע לעסקים ניתן במספר מסלולים שנועדו לתת מענה לרמות שונות של פגיעה. לצד מסלול כלל-ארצי הופעלו מסלולים "ירוקים" לעסקים באזורים ובענפים שבהם השלכות המצב הביטחוני היו קשות במיוחד, וכן המסלול "האדום" לעסקים ביישובי ספר בעוטף עזה ובקו העימות בצפון.

במבצע "שאגת הארי" ניתן מענה נוסף לעסקים שספגו פגיעה ישירה, באמצעות פיצוי גם על הנזק העקיף שנלווה לפגיעה הפיזית.

בסיכום שלוש השנים, הנתונים שמציגה רשות המסים מצביעים על היקף חריג של פגיעה כלכלית ורכושית בעורף: כ-1.168 מיליון תביעות בשני סוגי הנזק וסכום מצטבר של כ-38.3 מיליארד שקלים ששולם במסגרת קרן הפיצויים.