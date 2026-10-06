המכביאדה חוזרת לאילת. אמש הכריזו ההסתדרות הלאומית ומכבי ישראל על השקת אירועי "המכביאדה ה-4" באילת שתתקיים במהלך ינואר 2027.

היה זה בתום פגישה בין מנכ"ל ההסתדרות הלאומית איתמר שרוני לראש עיריית אילת, אלי לנקרי, והצוותים המקצועיים של העירייה וההסתדרות הלאומית.

בפגישה סוכם על הידוק וחיזוק שיתוף הפעולה המוצלח בין הצדדים, לקראת פתיחת אירועי המכביאדה שתתקיים זו השנה הרביעית.

המכביאדה של ההסתדרות הלאומית ומכבי ישראל הפכה בשנים האחרונות לאירוע הספורט המוביל, הגדול והמשמעותי ביותר של חברי ההסתדרות הלאומית בישראל.

האירוע השנה צפוי לרכז אליו אלפי ספורטאים מכל רחבי הארץ, שישתמשו במתקנים הספורטיבים השונים באילת, כאשר במרכז התחרויות של המכביאדה הרביעית יעמדו ענפי הספורט המובילים והאהובים כולל כאלה שצברו תאוצה גדולה בשנה האחרונה: קטרגל, כדורשת, סטריט-בול, ירי עממי, פאדל וטניס.

השקת האירוע מגיעה בעקבות ההצלחה הפנומנלית של המכביאדה הקודמת שנערכה בחודש ינואר האחרון בעיר הנגב והדרום, אשר הותירה חותם אדיר בקרב המשתתפים.

במסגרת הפגישה סוכם כי ההכנות המקצועיות לוגיסטיות יצאו לדרך כבר בימים הקרובים, במטרה להבטיח את הצלחת האירוע ולהפוך את אילת שוב לבירת הספורט של העובדים בישראל.

אלי לנקרי ראש עיריית אילת ברך על המשך שיתוף הפעולה המוצלח כשאמר: "אילת גאה לארח שוב את המכביאדה ולהיות בית לאלפי ספורטאים וספורטאיות מכל הארץ.

"אירועים כאלה הם מנועי צמיחה משמעותיים לכלכלת העיר, למלונאות ולעסקים שלנו, ומחזקים את מעמדנו כבירת התיירות והספורט של ישראל. אני מברך על השותפות החשובה עם ההסתדרות הלאומית ומכבי ישראל, ומודה לאיתמר שרוני ולצוותים המקצועיים על האמון באילת. נערכנו היטב כדי להבטיח אירוע ברמה הגבוהה ביותר, ואני מאחל לכל המשתתפות והמשתתפים חוויה ספורטיבית, מקצועית ואילתית במיטבה".

איתמר שרוני מנכ"ל ההסתדרות הלאומית, בירך גם הוא כשאמר: "אני מברך את עיריית אילת ומודה מקרב לב לראש העיר אלי לנקרי, ולצוותים המקצועיים על השותפות האיתנה והמחויבות להצלחת האירועים שלנו.

המכביאדה של ההסתדרות הלאומית ומכבי ישראל היא הרבה מעבר לתחרויות ספורט היא סמל לקהילתיות, רוח ספורטיבית וחיבור אמיתי בין אנשים. יחד עם עיריית אילת, נמשיך להרים את הדגל גבוה ולהעניק לעובדות, לעובדים ולספורטאים שלנו חוויה בלתי נשכחת".