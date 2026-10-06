במפלגת עוצמה יהודית תוקפים היום (שלישי) את הליכוד, בעקבות הודעת מפלגת השלטון על חתימת הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית-זהות לקראת הבחירות שייערכו בסוף החודש.

בסביבתו של יו"ר המפלגה, השר איתמר בן גביר, טענו כי הליכוד סירב לחתום עמם על הסכם עודפים בניסיון להחליש את כוחה של עוצמה יהודית.

"לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט", נמסר מהמפלגה.

בעוצמה יהודית קשרו את טענתם גם לדברים שאמר לדבריהם אלי גולדשמידט, מועמד הליכוד וחבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה. "אלו בדיוק הדברים שאמר אתמול מועמד הליכוד וח"כ מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמידט", מסרו.