תיעוד: עלילה נגד גבעה התגלתה כהצתה ערבית שכשלה

עלילת הדם שהופרכה: פלסטינים מהכפר עין יברוד בבנימין עלו בתחילת השבוע לנקודת ההתיישבות כפר ענה הממוקמת בין הישובים בית אל ועפרה, ניסו להצית שריפה וביצעו חסימה באמצעות צמיגים וחפצים דליקים בכביש הגישה למקום.

אלא שדקות ספורות לאחר שהדליקו את חסם הצמיגים, גילו הפלסטינים כי האש התפשטה למגרש מכוניות פלסטיני סמוך.

בכפר הסמוך בחרו להאשים את תושבי הגבעה בשריפה וטענו כי "מגרש המכוניות הוצת בידי מתנחלים". בגבעה דיווחו על האירוע לכוחות הביטחון אך המציתים הצליחו להימלט.

תושבי כפר ענה הגיבו ומסרו: "אנו עדים היום לעלילת דם נוספת במסגרת קמפיין 'אלימות המתנחלים' שהופרכה. מדובר בניסיון שיטתי, מכוון ושקרי להכפיש את מתיישבי הגבעות - דבר שלצערנו גם מצליח לעיתים וזוכה לשיתוף פעולה מצד כלי תקשורת ישראלים.

הפעם בנס הצלחנו לתעד את האירוע מתחילתו ועד סופו ולהפריך את ההאשמות הבזויות, אך לא תמיד הדבר מתאפשר בשל תנאי השטח ומורכבות האירוע. זה הזמן להזכיר לעם ישראל: נתקלתם בדיווח על 'אלימות מתנחלים', קחו הכל בעירבון מוגבל ובדקו היטב שאינכם נופלים כפרי בשל לקמפיין מרושע ואנטישמי".