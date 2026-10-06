1095 ימים עברו מאז ה-7 באוקטובר 2023. כל מי שחי כאן בשלוש השנים האחרונות יודע מה עברנו. משאול תחתיות למעצמה אזורית החזקה ביותר במזרח התיכון.

דווקא היום כדאי לעמת את השקרים הרגילים של הרל"ביסטים הסהרוריים, שמהודהדים בשיתוף פעולה עם חלק לא מבוטל מהתקשורת הישראלית.

השקר האחרון הוא כמובן "התחקיר" של שלומי אלדר. בכותרת ראשית בעיתון "הארץ" פורסם שנתניהו קיבל התרעות מוקדמות ומדויקות ימים לפני טבח ה-7 באוקטובר. כצפוי, רבים בשמאל אימצו בהתלהבות את הסיפור, שהופרך עוד באותו יום. לא התרעות, לא מוקדמות, לא נתניהו ולא נעליים. אפילו עיתון "הארץ" הפסיק לטפל בתחקיר. מישהו יכול לומר לי מדוע?

כאמור זהו רק השקר האחרון. כולנו זוכרים איך הרל"ביסטים והקפלניסטים הפיצו את הטענה שנתניהו לא רצה להביא לשחרור החטופים. גנרלים ופוליטיקאים הדהדו את הטענה והתקשורת הישראלית פמפמה אותה ללא הפסקה.

והנה, רק השבוע התברר בראיון עומק שקיים שליחו המיוחד של הנשיא ביידן, ברט מקגרוג, שלא דובים ולא יער. לא רק שנתניהו לא מנע את שחרור החטופים, אלא שמדיניות הלחץ הצבאי המאסיבי על חמאס היא שהביאה בסופו של דבר למימוש שלושה סבבי שחרור חטופים, וסייעה לכך שבניגוד לכל ההערכות, כל חטופינו - חיים ומתים - שבו הביתה.

זאת ועוד, בניגוד לטענות כאילו ישראל אינה מנצחת במלחמה, כדאי להיחשף גם לתקשורת הערבית. אין עיתונאי ערבי רציני אחד שטוען שחמאס, חיזבאללה, החות'ים או איראן ניצחו. כולם מדגישים עד כמה ישראל הצליחה לפגוע באויביה בצורה קשה. זה כמובן לא מפריע לפוליטיקאים מהשמאל ולחלק מהתקשורת להמשיך לטעון שישראל הפסידה.

גם בתחום הכלכלי הצליחה ממשלת נתניהו להשיג הישגים משמעותיים. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', השקיע כ-39 מיליארד שקלים בשלוש השנים האחרונות בסיוע ישיר ועקיף למילואימניקים ולעסקים. 39 מיליארד שקלים בשלוש שנים הם 13 מיליארד שקלים בשנה - יותר ממיליארד שקלים בחודש. מעולם לא הייתה השקעה ממשלתית בהיקף כזה לאורך תקופה כה ארוכה.

ובכל זאת, השמאל ממשיך לטעון שממשלת ישראל נטשה את המילואימניקים ואת העסקים הקטנים. אז מה אם הנתונים שמציגים גורמים מקצועיים מצביעים על תמונה אחרת?

גם בחזית המלחמה ישראל נמצאת בתנופה גדולה. הרגנו בין 40 ל-50 אלף מחבלי חמאס בעזה, חיסלנו את רובו המוחלט של הדרג הפיקודי שלהם, והרסנו עשרות אלפי תשתיות ובתים. צה"ל שולט על יותר מ-60% מהרצועה. מדי יום מחוסלים למעלה מחמישה מחבלים בממוצע. העולם אמנם צועק, אבל בפועל הלחץ הבינלאומי לא עצר את ישראל.

בלבנון המצב דומה. כפרים שיעיים שלמים בדרום המדינה הפכו לאיי חורבות. צה"ל שולט בדרום לבנון ונמצא בעומק השטח, במקומות מסוימים, עד לאזור נהר הליטני. במקביל החלו שיחות מדיניות עם ממשלת לבנון, מבלי שנאלצנו להוציא את חיילינו מהשטח. חיזבאללה נתון תחת לחץ פנימי ובינלאומי כבד. אבל הטענה הקבועה של השמאל היא: תבוסה ישראלית בצפון.

מול איראן התמונה ברורה. חיל האוויר הפך את שמי טהרן למגרש המשחקים שלו. ישראל פגעה קשות בהנהגה האיראנית, כולל חיסול המנהיג העליון וחמינאי, וראשי משמרות המהפכה והבסיג'. תוכנית הגרעין והטילים נפגעו אנושות. איראן קרסה מבחינה כלכלית. משטר האייתולות נמנע ומשקשק מלתקוף את ישראל בעוד את יתר המדינות הם תורמים כמעט על בסיס יומי. וגם כאן, השמאל מעדיף להתעלם מהמציאות.

בסוריה קרס משטר אסד בתוך זמן קצר, יחד עם צבאו. צה"ל שולט במרחבים גדולים ברמת הגולן הסורי. הדרוזים בסוריה רואים בישראל גורם מרכזי לביטחונם, וג'ולאני נזהר מאוד בהתבטאויותיו כלפי ישראל.

כאמור, ישראל, בזכות חיילינו והחברה הישראלית כולה, הפכה את הקערה על פיה. מבור תחתיות למעצמה אזורית.

העבודה טרם הושלמה. ייקח עוד זמן עד שנשמיד את כל אויבינו לחלוטין, אבל זה יקרה רק אם המחנה הלאומי ינצח בבחירות ובראשו יעמוד בנימין נתניהו.

הניסיון מלמד שמועמדים אחרים לראשות הממשלה עלולים להכריז שניצחנו ולמהר לחזור לשולחן המשא ומתן מול אויבינו, מתוך אמונה בסיסמה "שלום עושים עם אויבים".

נתניהו, למי ששכח, עמד מול נשיא אמריקאי, מול אמברגו נשק ומול צו מעצר בינלאומי ולא מצמץ. יומיים אחרי ה-7 באוקטובר, בעוד כולנו המומים וחסרי אונים, הוא הצהיר שישראל תשנה את פני המזרח התיכון. רבים לעגו לו, אבל הוא נותר בשלו. והנה, שלוש שנים אחרי, אפשר לראות עד כמה השתנה האזור.

אז נכון, לצערנו הרב שילמנו מחירים כואבים מאוד, והמלאכה טרם הושלמה. אבל לצבוע הכול בצבעים קודרים אינו רק שקר והטעיה; זה מעיד על חוסר האמון והפחד שמדריכים את יריביו הפוליטיים של נתניהו.

מי שרוצה שישראל תמשיך בקו הנוכחי צריך להצביע בבחירות הקרובות למפלגות המחנה הלאומי שעוברות את אחוז החסימה.

בידינו ובנפשנו הדבר.

שלוש שנים וישראל מנצחת

הכותב היה ראש מטה שר החוץ לדיפלומטיה והסברה והקונסול הכללי של ישראל בדרום-מערב ארה"ב