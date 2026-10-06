דובר צה"ל בערבית היוצא, אביחי אדרעי, מצטרף לחדשות 12 וישמש פאנליסט לענייני ערבים במהדורות השונות של הערוץ, כך פרסם העיתונאי גיל משעלי.

אדרעי הפך במהלך שנותיו כדובר צה"ל בערבית לאחד הקולות הבולטים של מערכת הביטחון מול הקהל דובר הערבית ולאחת הדמויות הישראליות המזוהות ברחבי העולם הערבי. חשבונותיו ברשתות החברתיות צברו מיליוני עוקבים ברחבי המזרח התיכון.

במהלך המלחמה ועד לפרישתו בלט אדרעי בין היתר בפרסום התרעות והודעות פינוי בערבית לאוכלוסיות ברצועת עזה, בלבנון, בתימן ובאיראן.

פעילותו זכתה לחשיפה נרחבת גם בכלי התקשורת הערביים. דמותו הופיעה באולפני טלוויזיה, בקריקטורות עיתונאיות, בסרטונים ברשת ובפרשנויות של אנשי תקשורת בעולם הערבי.

לאורך שנות פעילותו התמודד אדרעי גם עם איומים וניסיונות לפגוע בו, ובתקופות מסוימות הוצמדה לו אבטחה אישית.