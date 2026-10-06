שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא להחלת ריבונות ישראלית קבועה על השטחים המוחזקים בידי ישראל ברצועת עזה ובלבנון, וליצירת אפשרות להגירה מרצון של תושבי עזה למדינות ערביות ומוסלמיות.

את הדברים אמר בכנס השמרנות הלאומית NATCON, שנערך בבנייני האומה בירושלים בשיתוף מכון הרצל וקרן אדמנד ברק מוושינגטון.

בנאומו הציג סמוטריץ' את תפיסתו בנוגע לסיום המלחמה ולשליטה בשטחים שנתפסו במהלכה. לדבריו, ישראל צריכה לאמץ מדיניות שלפיה צד שפתח במלחמה והפסיד בה יאבד שטח לטובת הצד המנצח.

"אני חותר לפרדיגמה צבאית-מדינית חדשה-ישנה, שהייתה מקובלת בטרם הליברליזם כפה על מדינות הלאום איסור מוחלט על רכישת כוח במלחמה", אמר.

לדבריו, על ישראל "להחיל את ריבונותה באופן קבוע על השטחים המוחזקים בידיה כיום בעזה ובלבנון", מהלך שלטענתו "יצרוב את מחיר ההפסד בקרב אויביה" וירתיע אותם מתקיפות נוספות.

סמוטריץ' התייחס בהרחבה גם לסוגיה הפלסטינית וטען כי "הלאומיות הפלסטינית היא פיקציה שהומצאה בראשית המאה הקודמת כתנועת נגד ללאומיות היהודית ולשיבתה לארצה במסגרת התנועה הציונית".

לדעתו, "אין ולא יכולות להיות זכויות בארץ ישראל לעם שאינו קיים ו'הוקם' מתוך מטרה אחת - למחוק את העם האמיתי שהארץ שייכת לו".

חלק נוסף בנאומו הוקדש לעתידה של רצועת עזה. שר האוצר קרא לכך שסיום המלחמה יכלול אפשרות לתושבים המעוניינים בכך להגר למדינות ערביות ומוסלמיות. "עזה היא מוטציה מדינית שאינה בת קיום".

"קריאה לשיקום פליטים ועידוד הגירה מרצון של מוסלמים המבקשים לעזוב אזורי עימות, דווקא למדינות מוסלמיות - אינה גזענות", אמר סמוטריץ'. "זוהי תפיסה לאומית המבוססת על האפשרות לבנות חיים בקרבת בני העם, התרבות והאמונה המתאימים ולשמור על יציבות והומוגניות של עמים וחברות אנושיות".

לדבריו, לצד הכרעת ארגוני הטרור והשבת השליטה הישראלית במרחב, סיום המלחמה צריך לכלול "יצירת אפשרות אמיתית, חוקית ומכבדת להגירה מרצון של מי מתושבי עזה שמעוניינים בכך".

סמוטריץ' סימן את מדינות ערב והמוסלמיות כיעד להגירה כזו. "אתם שואלים אותי היכן הוא היעד הטבעי לכך? היעד הטבעי הוא מדינות ערב המוסלמיות, החולקות איתם שפה, דת ותרבות", אמר. הוא הדגיש כי "אין זו קריאה לכפייה, אלא ליצירת האפשרות המדינית עבור מי שמעוניינים בכך, ולנשיאה משותפת של מדינות האזור באחריות".

שר האוצר התייחס גם לפגיעה באזרחים במהלך המלחמה. לדבריו, סבלם של פרטים באזורי הלחימה אינו קובע כשלעצמו את צדקתה או מוסריותה של המלחמה. "מדינת ישראל עושה ותמשיך לעשות כל מאמץ בכדי לצמצם את סבלם האנושי של מי שנפגעים מהמלחמה, ככל שהדבר אינו דרוש למימוש מטרותיה", אמר.

בחלקו המדיני של הנאום קרא סמוטריץ' לשינוי במערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית, ולמעבר מיחסים שאותם הגדיר כתלות לשותפות בין שתי מדינות עצמאיות.

"ישראל מוקירה את הידידות האמריקנית ואת התמיכה שקיבלה לאורך השנים. דווקא משום כך, הגיעה העת להעמיק את הברית ולעבור ממערכת יחסים של תלות לשותפות בין שתי אומות עצמאיות", אמר. לדבריו, ישראל צריכה לקבל על עצמה אחריות הולכת וגדלה לביטחונה ולפתח עצמאות צבאית וכלכלית.

סמוטריץ' קרא גם להעמקת הקשר עם המחנה השמרני בארצות הברית. "לישראל יש אינטרס בהצלחת המחנה השמרני־לאומי בארצות הברית", אמר. "עלינו לחזק את הקשרים עם הממשל, עם המחנה השמרני המרכזי ועם הציבור האמריקני, ולהראות שישראל היא נכס אסטרטגי, ערכי וביטחוני".