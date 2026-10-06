ח"כ טלי גוטליב

ח"כ טלי גוטליב קוראת לצאת למתקפת מנע נגד חמאס ברצועת עזה, בעקבות ההתרעות שעליהן הצביעו שר הביטחון וראש השב"כ דוד זיני בנוגע להתעצמות ארגון הטרור ולאפשרות שינסה לבצע תקיפה נגד ישראל.

בריאיון לערוץ 7 תהתה גוטליב מדוע ישראל צריכה להמתין לפעולה מצד חמאס אם בידי מערכת הביטחון קיימות התרעות על כוונותיו. "לא למדנו כלום? אנחנו צריכים לחכות שיתקפו אותנו, או שאולי סוף כל סוף אנחנו נפתח בפעולת מנע?", שאלה. "אם יש לכם אינדיקציות ברורות על תקיפה מעזה - למה אתם מחכים? אני רוצה תקיפת מנע עכשיו. חמאס מרים את הראש - תורידו לו את הראש".

גוטליב טענה כי שלוש שנים לאחר ה-7 באוקטובר, ישראל אינה צריכה להסתפק באזהרות כלפי חמאס. היא התייחסה למסר שהעביר שר הביטחון, שלפיו פגיעה בכוחות הישראליים תיענה בתגובה קשה, וטענה כי אזהרות מסוג זה אינן מספיקות.

"הדרך היחידה להכניע, להחליש, זה לתקוף שוב ושוב - לפני שתוקפים אותך. להכניע אויב זה קודם כל לתקוף אותו בהפתעה, לא לחכות שהוא יתקוף אותך".

גוטליב התייחסה גם לעתיד רצועת עזה ותמכה בעידוד הגירה מרצון של תושביה למדינות אחרות. "אנחנו יכולים לעשות את מה שאיתמר בן גביר אומר -- עידוד הגירה מרצון למדינות שונות ומגוונות שחפצות לקלוט עזתים", אמרה. היא הדגישה כי לשיטתה אין לכפות את המהלך על מי שאינו מעוניין לעזוב.

בחלקו הפוליטי של הריאיון התייחסה גוטליב להסכם העודפים שעליו חתם הליכוד עם מפלגת הציונות הדתית-זהות ולתרחיש של הקמת ממשלת אחדות לאחר הבחירות. גוטליב, שעברה מהליכוד לעוצמה יהודית, אמרה כי היא ממשיכה לתמוך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה - אך מבקשת לראות ממשלת ימין.