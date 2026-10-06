משקפיים הם הוצאה משמעותית בכל בית, ובמשפחות שבהן כמה ילדים או מבוגרים זקוקים לתיקון ראייה, חשוב במיוחד להכיר את הזכויות שמגיעות דרך קופת החולים.

עדכון חדש שחשוב למבוטחי מאוחדת להכיר הוא האפשרות לממש זכאות למשקפי ראייה במסגרת ההסדר בין אופטיקה הלפרין למאוחדת.

ההסדר רלוונטי לילדים שטרם מלאו להם 8, הזכאים למשקפיים במסגרת סל הבריאות ובהתאם לצורך רפואי, וכן למבוטחי מאוחדת שיא מגיל 8 ומעלה, בהתאם לגילם ולתנאי התוכנית. את הזכאות ניתן לממש בסניפי אופטיקה הלפרין ברחבי הארץ.

ההסדר בין אופטיקה הלפרין למאוחדת בקצרה

אופטיקה הלפרין פועלת בהסדר עם קופת חולים מאוחדת.

ילדים שטרם מלאו להם 8 עשויים להיות זכאים לזוג משקפי ראייה פעם אחת בכל שנה קלנדרית, בהתאם לצורך רפואי ולתנאי סל הבריאות.

מבוטחי מאוחדת שיא מגיל 8 ועד גיל 18 יכולים לממש זכאות למשקפיים פעם בשנה, בכפוף לתנאי התוכנית.

מבוטחי מאוחדת שיא מעל גיל 18 יכולים לממש את הזכאות אחת לשנתיים. היקף ההטבה משתנה לפי הגיל, סוג המשקפיים ומחירם.

ההטבות ניתנות בהתאם לתקנון מאוחדת, למסלול הביטוח ולזכאות האישית של המבוטח.

לפני ההגעה מומלץ לוודא שהזכאות פעילה ולהצטייד במסמכים המתאימים.

מתי כדאי לגשת לבדיקת ראייה?

שינויים בראייה אינם תמיד מופיעים ביום אחד. לעיתים הילד מתקשה לראות את הכתוב על הלוח, מתקרב לספר או מכווץ את העיניים כדי להתמקד. אצל מבוגרים השינוי עשוי להתבטא בקושי לקרוא אותיות קטנות, בטשטוש לרחוק או בתחושה שהמשקפיים הקיימים כבר אינם נותנים את אותו מענה.

הסימנים האלה אינם מוכיחים לבדם שנדרשים משקפיים חדשים. הדרך להבין אם חל שינוי היא לבצע בדיקת ראייה מסודרת, שבה נבחנת חדות הראייה ונבדק אם קיים צורך בתיקון אופטי לרחוק, לקרוב או למספר טווחי ראייה.

באופטיקה הלפרין ניתן לבצע בדיקת ראייה באמצעות אופטומטריסט מוסמך ובהתאם לתוצאות להתאים משקפיים או עדשות. חשוב לדעת כי בדיקת אופטומטריסט מיועדת לבחינת חדות הראייה ולהתאמת תיקון אופטי. היא אינה מחליפה בדיקה של רופא עיניים כאשר נדרש בירור רפואי.

שתי זכאויות שונות שחשוב לא לבלבל ביניהן

הזכאות לילדים שטרם מלאו להם 8 והזכאות של מבוטחי מאוחדת שיא אינן אותו מסלול. הן נבדלות במקור הזכאות, במסמכים הנדרשים, בתדירות המימוש ובתנאים.

משקפי ראייה לילדים שטרם מלאו להם 8

ילדים המבוטחים במאוחדת, מלידה ועד היום שלפני יום הולדתם השמיני, עשויים להיות זכאים לזוג משקפי ראייה במסגרת סל הבריאות ובהתאם לצורך הרפואי.

הזכאות ניתנת פעם אחת בכל שנה קלנדרית, מינואר עד דצמבר, וכוללת משקפיים חד־מוקדיים מתוך מגוון המסגרות והעדשות שנכלל בהסדר.

כדי לממש את הזכאות באופטיקה הלפרין יש להגיע עם כרטיס מבוטח מאוחדת על שם הילד ועם הפניה ומרשם מטעם רופא עיניים של מאוחדת. המימוש כרוך בהשתתפות עצמית, שסכומה נקבע לפי המרשם וסוג העדשות הנדרש.

חשוב לשים לב: שנה קלנדרית אינה תקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה. אם הזכאות מומשה בשנה מסוימת, המימוש הבא נבחן לפי השנה הקלנדרית ותנאי הקופה.

משקפיים למבוטחי מאוחדת שיא מגיל 8

מבוטחי מאוחדת שיא מגיל 8 ומעלה זכאים להטבות ברכישת משקפי ראייה באופטיקה הלפרין, בכפוף לתקנון התוכנית ולזכאות האישית.

ילדים ובני נוער מגיל 8 ועד גיל 18 יכולים לממש זכאות פעם אחת בשנה. מבוטחים מעל גיל 18 יכולים לממש זכאות אחת לשנתיים.

היקף ההטבה וגובה ההשתתפות העצמית אינם אחידים לכל המבוטחים. הם משתנים לפי קבוצת הגיל, מחיר המשקפיים וסוג העדשות. קיימים גם תנאים שונים למבוטחים בגילאי 18 עד 70 ולמבוטחים מעל גיל 70.

בהתאם לתנאי הזכאות ניתן לקבל הטבה על משקפיים חד־מוקדיים, ביפוקליים או מולטיפוקליים. ההטבות באופטיקה הלפרין כוללות בדיקת ראייה באמצעות אופטומטריסט מוסמך.

למימוש יש להציג כרטיס מבוטח מאוחדת שיא על שם המבוטח. בנוסף, תקנון מאוחדת שיא קובע תקופת המתנה של שישה חודשים ממועד ההצטרפות לתוכנית עבור שירותי אופטיקה. לכן חשוב לוודא מראש שתקופת ההמתנה הסתיימה ושהזכאות זמינה למימוש.

מה ההבדל בין חד־מוקדי, ביפוקל ומולטיפוקל?

משקפיים חד־מוקדיים כוללים תיקון אופטי למרחק אחד, למשל לראייה לרחוק או לקריאה. זהו סוג המשקפיים שנכלל בזכאות סל הבריאות לילדים שטרם מלאו להם 8.

עדשות ביפוקל כוללות שני אזורי ראייה נפרדים, בדרך כלל לרחוק ולקרוב. עדשות מולטיפוקל מאפשרות מעבר הדרגתי בין כמה טווחי ראייה, לרבות ראייה לרחוק, למרחק ביניים ולקרוב.

בחירת העדשה אינה מבוססת רק על הגיל. היא נקבעת לפי תוצאות בדיקת הראייה, המרשם והצרכים של המבוטח. גם כאשר קיימת זכאות, לא כל סוג עדשה או מסגרת נכלל בהכרח בהסדר. לכן חשוב לקבל בסניף הסבר מדויק לפני ההזמנה.

כך מגיעים מוכנים למימוש הזכאות

כדי לחסוך זמן ולהימנע מהגעה ללא המסמכים המתאימים, מומלץ לפעול לפי השלבים הבאים:

לבדוק אם אתם מבוטחים במאוחדת או במאוחדת שיא.

לוודא שהזכאות לא מומשה כבר בתקופה הרלוונטית.

במאוחדת שיא, לבדוק אם הסתיימה תקופת ההמתנה.

עבור ילד שטרם מלאו לו 8, להביא כרטיס מבוטח, הפניה ומרשם מרופא עיניים של מאוחדת.

למבוטחי מאוחדת שיא, להביא כרטיס מבוטח על שם האדם שמממש את הזכאות.

לברר אילו מסגרות ועדשות כלולות ומה יהיה גובה ההשתתפות העצמית במקרה הספציפי.

הזכאות אינה מבטיחה שכל זוג משקפיים יינתן ללא תשלום. ההטבה וההשתתפות העצמית נקבעות בהתאם למסלול, לגיל, למרשם, לסוג העדשות ולמחיר המשקפיים.

שאלות נפוצות על ההסדר

האם אופטיקה הלפרין נמצאת בהסדר עם מאוחדת?

כן. אופטיקה הלפרין פועלת בהסדר עם קופת חולים מאוחדת ומאפשרת למבוטחים הזכאים לממש הטבות על משקפי ראייה בסניפי הרשת, בהתאם לגיל, למסלול הביטוח ולתנאי הזכאות.

האם כל ילד המבוטח במאוחדת זכאי למשקפיים?

ילדים שטרם מלאו להם 8 עשויים להיות זכאים למשקפי ראייה במסגרת סל הבריאות ובהתאם לצורך רפואי. לצורך המימוש נדרשים כרטיס מבוטח על שם הילד והפניה ומרשם מרופא עיניים של מאוחדת.

האם מאוחדת שיא כוללת בדיקת ראייה?

לפי תקנון מאוחדת שיא, הטבות האופטיקה כוללות בדיקת ראייה באמצעות אופטומטריסט מוסמך. הזכאות כפופה לגיל, לתקופת ההמתנה וליתר תנאי התוכנית.

באיזו תדירות אפשר לממש את הזכאות?

ילדים שטרם מלאו להם 8 וכן מבוטחי מאוחדת שיא בגילאי 8 עד 18 יכולים לממש זכאות פעם בשנה, בהתאם לתנאי המסלול. מבוטחי מאוחדת שיא מעל גיל 18 יכולים לממש זכאות אחת לשנתיים.

האם אפשר לבחור כל מסגרת וכל סוג עדשה?

לא בהכרח. המבחר, סוגי העדשות והיקף ההטבה נקבעים לפי המסלול, המרשם ומחירון ההסדר. מומלץ לבדוק בסניף אילו אפשרויות נכללות בזכאות לפני ביצוע ההזמנה.

את הזכאות מממשים באופטיקה הלפרין

ההסדר החדש עם מאוחדת מאפשר למבוטחים הזכאים לקבל מענה מקצועי ונגיש באופטיקה הלפרין, החל מבדיקת הראייה ועד להתאמת העדשות ובחירת המסגרת בהתאם לתנאי הזכאות.

עם יותר מ־35 שנות ניסיון ולמעלה מ־120 סניפים בפריסה ארצית, אופטיקה הלפרין מאפשרת למשפחות, לילדים ולמבוגרים לממש את ההטבה קרוב לבית ולקבל את כל המידע הנדרש במקום אחד.

לפני ההגעה מומלץ לוודא שהזכאות פעילה ולהצטייד בכרטיס המבוטח, בהפניה ובמרשם כאשר הם נדרשים. בסניף תוכלו לעבור בדיקת ראייה, להבין אילו מסגרות ועדשות כלולות בהסדר ולהתאים את המשקפיים לצורך האישי שלכם.

אל תשאירו את הזכאות ללא מימוש. בדקו את התנאים המלאים בעמוד אופטיקה הלפרין בהסדר עם מאוחדת ומצאו אתסניף אופטיקה הלפרין הקרוב אליכם.