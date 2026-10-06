שר החוץ סער: ״הלחצים הבינלאומיים עלינו נועדו לכפות הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ארצנו״

שר החוץ גדעון סער תקף היום (שלישי) את הלחצים הבינלאומיים המופעלים על ישראל וטען כי הם נועדו להביא להקמת מדינה פלסטינית. את הדברים אמר בטקס הזיכרון שקיים משרד החוץ לציון אירועי 7 באוקטובר ולזכר הנרצחים והנופלים.

"אנו ניצבים בפני ניסיון לדחוף את ישראל לגבולות שאינם בני הגנה, דווקא לאחר שהוכח מעבר לכל ספק הצורך שלנו בעומק גיאוגרפי מינימלי", אמר סער.

שר החוץ טען כי הלחצים המופעלים על ישראל בזירה הבינלאומית מכוונים למטרה אחת: "כל מטרת הלחצים הבינלאומיים, המדיניים, המשפטיים והכלכליים, היא לכפות על ישראל הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ארצנו".

סער הוסיף כי מדינה כזו תהיה, לשיטתו, "מקפצה במערכה המתמשכת להשמדת ישראל על פי 'תורת השלבים'".

בהתייחסו לפעילות המדינית של ישראל אמר שר החוץ: "אנחנו בקרבות בלימה יום־יומיים, אבל גם פורצים דרכים חדשות. מנצלים הזדמנויות, יוצרים קשרים חדשים, מחדשים יחסים ומרחיבים את המערך המדיני של ישראל. אין לנו פריבילגיה להיכנע ועלינו לוודא שמי שיפעל נגדנו לא ירוויח מכך, אלא להפך".

לקראת מערכת הבחירות התייחס סער גם למחלוקות הפוליטיות בישראל וקרא שלא להפוך יריבים פוליטיים לאויבים. "אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, שהיא תמיד מאתגרת לכל חברה דמוקרטית", אמר. "נזכור שאנחנו אחים ומוקפים אויבים. מי שחושב אחרת מאיתנו אינו אויב".