ח"כ יבגני סובה, מפלגת ישראל ביתנו

חבר ועדת החוץ הביטחון, ח"כ יבגני סובה (ישראל ביתנו), התייחס היום (שלישי) בריאיון לערוץ 7 לדיון החסוי שנערך בוועדה, ואמר כי יצא ממנו מודאג לנוכח הדברים ששמע בנוגע לאיומים הביטחוניים על ישראל.

"אנחנו נמצאים היום בשישה באוקטובר, שלוש שנים אחרי הטבח, והתחושה היא שהממשלה לא למדה שום לקח", אמר סובה. "בלי להיכנס לפרטי הדיון החסוי בוועדת החוץ והביטחון, אני יצאתי ממנו מאוד מודאג. אני שומע דברים מאוד מדאיגים לגבי הזירות בעזה ובלבנון. אני כבר לא מדבר על האיראנים, שממשיכים לפמפם את האויבים שלנו בכל הגזרות".

סובה טען כי מפלגתו מזהירה זה תקופה ארוכה מפני תהליך שיקום כוחו של חמאס ברצועת עזה. לדבריו, הסיוע המוכנס לרצועה מאפשר לארגון לצבור משאבים ולבנות מחדש את יכולותיו.

"אנחנו בישראל ביתנו במשך חודשים רבים מתריעים על כך שחמאס משקם את כוחו", אמר. "מתריעים על כך שחמאס מקבל סיוע במאות משאיות, שמכל משאית הוא מקבל כסף, כסף מזומן שהוא משקיע בבניית מנהרות, בבניית כוח. וככה הוא משקם את כוחו על מנת לחכות ליום הזה שבו הוא יעשה בדיוק את אותה תוכנית כמו שקרה לפני שלוש שנים".

סובה הוסיף: "זו לא פרפרזה, זו לא השוואה היסטורית של הדברים. אנחנו באמת נמצאים בקונספציה של שישה באוקטובר. הממשלה הזאת פשוט לא מסוגלת להכריע"

בהמשך תקף סובה בחריפות את התנהלות הממשלה וטען כי היא מתקשה להתמודד עם האתגרים הביטחוניים במספר חזיתות, "הממשלה הזאת, כפי שאנחנו מבינים, פשוט לא מסוגלת להכריע", אמר. "הממשלה הזאת חלשה גם בזירה הבינלאומית, היא גם חלשה מול חמאס והיא גם חלשה בלבנון. אני מאוד מקווה שתקום ממשלה ציונית שתפעל נגד חמאס כפי שאנחנו בישראל ביתנו מציעים".

כשנשאל על התרעות בדבר אפשרות שחמאס ינסה לבצע מתקפה נגד כוחות צה"ל בתוך רצועת עזה, סירב סובה לחשוף פרטים מהדיון החסוי.

"אני לא מתכוון להיכנס לפרטי הדיון", הדגיש. "אני מקווה מאוד שהקבינט יתכנס במהרה על מנת לבחון את הדבר הזה. לא ייתכן שאנחנו נשמע את הדברים הקשים ואחר כך יגידו שלא העירו את ראש הממשלה". לדבריו, אין בכוונתו לספק "כותרות גדולות ובומבסטיות" מתוך הדיון, אך הוא קרא לבחון את האזהרות שמשמיעה ישראל ביתנו בתקופה האחרונה.

"אני רק מציע לכל העיתונאים להסתכל על מה שאנחנו בישראל ביתנו אומרים במשך השנה האחרונה - אפילו לא חודש ולא חודשיים", אמר. "אנחנו מבקרים בכרם שלום, אנחנו מבקרים ביישובי עוטף עזה, אנחנו שומעים את הכול, והיום הגיע הזמן שיתחילו להתעורר".

סובה סיכם את דבריו בנושא באמירה: "ממשלת ישראל בקונספציה של שישה באוקטובר".

כשנשאל האם לנוכח ההתרעות יש לצאת כעת למתקפה בעזה, על רקע הבחירות המתקרבות, השיב סובה כי ההחלטות הביטחוניות אינן צריכות להיות מושפעות מלוח הזמנים הפוליטי.

"אני חושב שהיחס שלנו כלפי האויבים לא צריך להיות תלוי בבחירות", אמר. "היום העם מחולק, ויש כאלה בעם שכבר לא מאמינים לממשלה הזאת, בגלל שהממשלה הזאת כשלה. היא כשלה גם מול האויבים והיא כשלה במשילות בפנים".

סובה קשר את הביקורת הביטחונית גם לסוגיית המשילות והגיוס, והתייחס לאירועים סביב מעצרי עריקים ומשתמטים. הוא השתמש במילים חריפות וטען כי ההתנגדות למעצרים הגיעה לכדי "טרור חרדי".

"אני שומע פה שרים מתרעמים על המשילות", אמר. "רק אתמול בלילה היה מעשה מבזה במודיעין בנושא המעצר, כשעריקים, משתמטים ואנטי-ציונים פשוט עשו פה טרור, טרור חרדי. אין לי מילה אחרת לזה".

לקראת סיום הראיון חזר סובה על הביקורת כלפי הממשלה, וטען כי הכשלים, לשיטתו, אינם מוגבלים לזירה אחת, "הממשלה הזאת כשלה. היא כשלה גם בזירה הפנימית, היא כשלה גם בזירה הבינלאומית, היא כשלה גם בזירה בלבנון וגם מול האיראנים", אמר.

עם זאת, סובה הדגיש את חשיבות העברת ההתרעות מהצבא לדרג המדיני ואת אחריות הדרג המדיני לקבל החלטות בהתאם, "אני אומר דבר פשוט, אני מאוד מקווה שצה"ל ידע להתריע בפני הדרג המדיני, ואם הדרג המדיני צריך לפעול -צריך לפעול", אמר.

לדבריו, אסור להגיע למצב שבו בדיעבד יטענו מקבלי ההחלטות כי המידע לא הובא בפניהם: "לא להגיד 'לא העירו אותי' ו'לא ידעתי', כי יש דברים מאוד חמורים שמתרחשים כתוצאה מהרפיסות של הממשלה הזאת, שעדיין לצערי נמצאת בשלטון. אני מקווה מאוד שבעוד שלושה שבועות אנחנו ננצח ונחליף אותה".