ח"כ אוהד טל, מפלגת הציונות הדתית

חבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ אוהד טל (הציונות הדתית) התייחס בריאיון לערוץ 7 לדיון החסוי בוועדת החוץ והביטחון והזהיר מפני התגברות האיומים הביטחוניים על ישראל לקראת הבחירות.

לדברי טל, כאשר ראש הממשלה התריע בתקופה האחרונה מפני התגברות האיומים מצד ארגוני הטרור לקראת הבחירות, דבריו זכו לביקורת מצד גורמים באופוזיציה ובתקשורת. כעת, לטענתו, יש להתייחס לאזהרות ברצינות. "אנחנו רואים לצערנו הרב התגברות של ארגוני הטרור בניסיון לפגוע בישראל לקראת הבחירות ולנסות לערער את המצב", אמר טל.

לדבריו, מאחורי המגמה עומדת גם איראן. טל טען כי הלחץ הכלכלי המופעל על טהרן מגביר את המוטיבציה האיראנית לפעול נגד ישראל באמצעות גורמים שונים באזור.

"ככל שהלחץ הכלכלי עליהם הולך ומתגבר, הם מבינים שהם הולכים לאבד את השליטה, הם חוששים מזה מאוד ומגבירים את הרצון שלהם לפעול באופן יזום נגד מדינת ישראל", טען.

טל הוסיף כי השבועות הקרובים עשויים להיות משמעותיים מבחינה ביטחונית. "אנחנו נמצאים ברגעים מאוד מאוד קריטיים. אי אפשר לזלזל בדבר הזה ובהתרעות. ישראל צריכה להיערך בצורה מאוד דרמטית להתגברות אירועי הטרור בכל הזירות".

כשנשאל האם ההיערכות שעליה הוא מדבר צריכה לכלול גם מתקפת מנע, השיב טל בחיוב והציג זאת כאחד הלקחים המרכזיים, לשיטתו, מאירועי 7 באוקטובר. "אני חושב שאם יש משהו שלמדנו משבעה באוקטובר, זה בין השאר הדבר הזה: לא לחכות למתקפה של האויבים שלנו", אמר. לדבריו, כאשר תמונת המצב המודיעינית והביטחונית מצדיקה זאת, ישראל צריכה להיות מוכנה לפעול ראשונה.

"ככל שאנחנו מבינים את הערכת המצב - כן, לצאת למתקפת מנע ולמנוע מהאויבים שלנו בכל אחת מהחזיתות, ואני מדגיש: בכל אחת מהחזיתות. גם בעזה, אבל לא פחות מזה ביהודה ושומרון ובלבנון, ואם צריך אז גם במקומות אחרים".

כשנשאל כיצד תגיב לטענה שיציאה למערכה צבאית סמוך לבחירות עלולה להתפרש כניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו להשפיע על מערכת הבחירות, טל דחה את הטענה. "זו בדיוק הנקודה. ככל שמנסים להגחיך את הדבר הזה ולהפוך אותו לאיזשהו עניין פוליטי, אז חס וחלילה זה עלול להתפוצץ לנו בפנים", אמר.

לדבריו, "אנחנו רואים שההתרעות הולכות ומתגברות בצורה מאוד רצינית. מה, לחכות עכשיו שהדבר הזה יקרה ויתפוצץ לנו בפנים? שחס וחלילה ייחטף כאן חייל או יהיה איזשהו איום פלישה על יישוב ישראלי פעם נוספת? לא. צריך לא להיכנע להגחכה הזאת ולפעול באופן יזום מצדנו כדי למנוע את אותו איום בכל אחת מהחזיתות".

שלוש שנים לאחר מתקפת 7 באוקטובר נשאל טל האם מדינת ישראל אכן הפיקה את הלקחים הנדרשים. לדבריו, עצם הדיון בשאלה מלמד כי הסכנה של חזרה לדפוסי החשיבה שקדמו למתקפה עדיין קיימת.

"עצם זה שהשאלה הזאת נשאלת מראה שבמידה מסוימת, לצערי הרב, אנחנו חוזרים לאותן קונספציות ולאותה הירדמות וניסיון לקנות שקט במחיר משכון העתיד שלנו", אמר.

טל מצדו תקף את עמדותיו של איזנקוט בנוגע להחזקת שטחים שבהם פועל צה"ל."אני לא יכול לקנות את האמירות הללו של איזנקוט, שביד אחת אולי אומר את המשפט הזה, אבל ביד השנייה קורא לנסיגה ישראלית מכל אותם אזורי ביטחון שישראל מחזיקה היום", אמר.

טל טען כי קיימת סתירה בין האזהרות שמשמיע איזנקוט לבין קריאותיו לצמצום הנוכחות הישראלית בשטחים שונים. "קשה לקנות את ההטפות הללו מאדם שקורא לכניעה, לרפיסות ולחזרה לגבולות המקוריים של השישה באוקטובר", אמר. בהמשך התייחס טל גם לסוגיית החטופים ולביקורת שנמתחה במהלך המלחמה על הממשלה בשל אופן ניהול המגעים להשבתם.

"אני חושב שהשמאל והתקשורת צריכים לעשות חשבון נפש אמיתי", אמר. "מה לא אמרו על נתניהו? שהוא מפקיר את החטופים, שהממשלה הזאת מפקירה את החטופים. קראו לכולנו 'אוכלי מוות', שאנחנו משאירים אותם שם".

טל טען כי ההתפתחויות מאז מחזקות, לשיטתו, את העמדה שהשמיעו הוא וחבריו לאורך המלחמה ולפיה הפעלת לחץ צבאי על חמאס היא כלי מרכזי להשבת החטופים. "אמרנו מהרגע הראשון: רק לחץ צבאי יחזיר את החטופים", אמר. טל התייחס גם לדבריו של אבינתן אור ושיבח אותו על עמדתו. "באמת, אין לי מילים אפילו לומר לעוצמת הרוח ותעצומות הנפש. להצדיע לו", אמר.

לדברי טל, הלקח הרחב יותר הוא שישראל אינה יכולה לקבל החלטות שמעניקות שקט מיידי אם משמעותן, לשיטתו, היא יצירת סכנה ביטחונית בעתיד. "מדינת ישראל לא יכולה למשכן את עתידה תמורת איזושהי קניית שקט בטווח הקצר", סיכם.