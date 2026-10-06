השר לשעבר מתן כהנא, מועמד מפלגת ישר לכנסת, תוקף בחריפות את יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בעקבות דבריו של מנהיג הציבור החרדי־ליטאי, הרב דוב לנדו, נגד הציבור הדתי־לאומי.

בריאיון לערוץ 7 אמר כהנא כי דבריו של הרב לנדו עצמם לא הפתיעו אותו. מה שהפתיע אותו, לדבריו, הוא היעדר תגובה מצד השותפים הפוליטיים של המפלגות החרדיות. "אני לא הופתעתי מהאמירות הקשות של הרב לנדו", אמר כהנא. "אני הופתעתי מהשתיקה של מנהיגי הממשלה מול הדברים הנוראיים האלה, מול דברי הבל האלה".

כהנא התייחס לדברים שיוחסו לרב לנדו, ובהם ביקורת חריפה על הציונות הדתית ועל דרכה התורנית, וטען כי שתיקתו של סמוטריץ' חמורה במיוחד לנוכח המחיר ששילם הציבור הדתי־לאומי במלחמה.

"השותפים הקואליציוניים של מפלגתו של הרב דב לנדו שותקים אל מול אמירות מחפירות כלפי תורת הציונות הדתית, כלפי החללים של הציונות הדתית", אמר.

לדבריו, השותפות הפוליטית עם המפלגות החרדיות אינה יכולה להתעלם מהעמדות שמציגים מנהיגיהן הרוחניים. כהנא תקף את סמוטריץ' וטען כי הוא "מתיימר לייצג את הציבור הציוני־דתי", אך לדבריו נמנע מעימות עם שותפיו החרדים.

"במקום שתקום פה קואליציה של ברית המשרתים, של ברית בין בוני הארץ ומגיניה, בחר סמוטריץ' להקים קואליציה שמתבססת על כוחות אנטי־ציוניים שבזים לתורת הציונות הדתית", טען כהנא.

בהמשך החריף את הביקורת וקשר אותה ישירות לסוגיית השירות הצבאי. לדבריו, הפוליטיקאים החרדים מקבלים החלטות הנוגעות למלחמה ולשליחת חיילים לקרב, בשעה שהציבור שאותו הם מייצגים אינו נושא באופן שווה בנטל השירות. "הם אלה ששלחו את הילדים שלנו לשדות הקרב, לחרף את נפשם, וחלקם לא חזרו מהקרבות האלה", אמר. "זה פשוט בלתי מוסרי. זה לא נתפס שאנשים שהם נגד המדינה, נגד הציונות הדתית, הם אלה ששולחים את הילדים שלנו לקרב".

כהנא נשאל מדוע, לתפיסתו, גם בתוך הציבור הדתי־לאומי לא נשמעת מחאה רחבה יותר בעקבות דברי הרב לנדו. בתשובתו טען כי לאורך השנים האחרונות הציבור התרגל לשותפות הפוליטית עם המפלגות החרדיות, גם כאשר קיימים פערים עמוקים ביחסן למדינה ולשירות הצבאי.

לדבריו, בתוך הציונות הדתית קיימת אי־נחת מהמצב, והיא תבוא לידי ביטוי בבחירות. כהנא הציג כחלופה את מה שהוא מכנה "ברית המשרתים" - שותפות פוליטית בין מפלגות וקהלים הנושאים בנטל השירות והעשייה במדינה. הוא הבהיר כי השותפות הזאת עשויה לכלול גם גורמים שעימם יש לו מחלוקות אידיאולוגיות עמוקות. בהתייחסו ליאיר גולן אמר: "להגיד לך שאני מתלהב מכל דבר שיאיר גולן אומר? רחוק מזה. אני לא מסכים איתו על הרבה דברים, ואני סולד מחלק מהאמירות שלו".

עם זאת, כהנא טען כי הבחירה הנדרשת כיום היא בין המשך השותפות עם המפלגות החרדיות לבין הקמת קואליציה המבוססת על מי שהוא מגדיר "בוני הארץ ומגיניה". "אנחנו צריכים לחזור לברית הציונית", אמר. "לברית של בוני הארץ ומגיניה. זאת הדרך היחידה להתמודד עם האתגרים הענקיים שמדינת ישראל עומדת בפניהם".

כשנשאל האם מפלגות חרדיות יוכלו להשתלב בממשלה בראשות גדי איזנקוט ומתן כהנא, הציב תנאי ברור: תמיכה בשירות לכל. "אחד התנאים המשמעותיים שהצבנו כדי להיות שותפים שלנו לקואליציה זה לתמוך בשירות לכל", אמר. "אני לא רואה אף מפלגה חרדית שתומכת בשירות לכל. מבחינתנו יהיו שותפים לקואליציה שלנו רק מי שיתמכו בקידום נושא השירות לכל".

בחלק נוסף של הריאיון ביקש כהנא להגיב לטענות שהשמיע סמוטריץ' בנוגע לתקופת כהונתו של יו"ר ישר גדי איזנקוט כרמטכ"ל. כהנא דחה את הטענה שלפיה איזנקוט סגר שש חטיבות שריון במסגרת מגמת צמצום הצבא, וכינה אותה "שקר".

"אני שמעתי את סמוטריץ' טוען שאיזנקוט סגר שש חטיבות שריון. זה פשוט שקר", אמר. "עובדתית, איזנקוט העביר למחליף שלו צבא גדול יותר מזה שהוא קיבל". כהנא טען כי בתקופת כהונתו של איזנקוט פעלה ועדת לוקר, שהוקמה בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו והמליצה על צמצום הצבא ועל קיצור שירות החובה, וכי איזנקוט התנגד להמלצות.

לדבריו, איזנקוט אף הבהיר לנתניהו כי אם בכוונתו ליישם את ההמלצות, עליו למצוא רמטכ"ל אחר. כהנא מנה גם מסגרות שלדבריו הוקמו בתקופת איזנקוט, ובהן חטיבת הקומנדו, חטיבת מילואים וחטיבה נוספת בפיקוד העורף. "איזנקוט הגדיל את הצבא", סיכם כהנא. "זה פשוט שקר. זאת השיטה שלהם. הם חושבים שהם ישקרו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם - בסוף הציבור יקנה את זה".