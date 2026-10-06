פרס נובל לפיזיקה לשנת 2026 יוענק לחוקר הבלגי־אמריקני פרנסיס האלזן, כך הכריזה היום (שלישי) האקדמיה המלכותית השוודית למדעים.

הפרס יוענק להאלזן על "תרומתו למצפה הנויטרינו אייסקיוב שבאנטרקטיקה, וגילוי נייטרינו באנרגיה גבוהה ממקור אסטרופיזי". הגילוי נוגע לחלקיקים תת־אטומיים זעירים וניטרליים שמקורם מחוץ למערכת השמש.

האלזן, בן 82, הוא פרופסור בכיר באוניברסיטת ויסקונסין־מדיסון ומנהל המכון לפיזיקת חלקיקים אלמנטריים באוניברסיטה. הוא משמש גם כחוקר הראשי של מצפה הנייטרינו IceCube בתחנת אמונדסן־סקוט שבאנטרקטיקה.

IceCube, גלאי הנייטרינו הגדול בעולם, פועל מאז שנת 2010. עבודתו של האלזן במצפה והגילוי שבוצע באמצעותו עומדים במרכז החלטת האקדמיה להעניק לו השנה את הפרס.

בשנה שעברה הוענק פרס נובל לפיזיקה לחוקרים האמריקנים ג'ון קלארק, מישל דבורט וג'ון מרטינס, על עבודתם בתחום המינהור המכני והקוונטיזציה האנרגטית במעגל חשמלי.

הכרזת הזוכה בפיזיקה היא חלק משבוע פרסי נובל. מחר יוכרזו הזוכים בפרס נובל לכימיה, ביום חמישי יוכרזו הזוכים בספרות וביום שישי יוכרז פרס נובל לשלום. ב־12 באוקטובר יוכרזו הזוכים בפרס נובל לכלכלה.

טקס הענקת פרסי נובל ייערך ב-10 בדצמבר בסטוקהולם, כמדי שנה, ביום השנה למותו של אלפרד נובל.