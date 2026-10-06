ח"כ עמית הלוי

ח"כ עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון, טוען כי צה"ל טרם הציג לקבינט המדיני־ביטחוני תוכנית להכרעת חמאס ברצועת עזה, וקורא לרמטכ"ל אייל זמיר להגיש תוכנית כזו.

"צה"ל חייב להגיש לקבינט המדיני־ביטחוני תוכנית הכרעה", אמר הלוי. לדבריו, הוא חזר על הדרישה היום במהלך דיון בוועדת החוץ והביטחון. "דרשתי את זה היום שוב בוועדת החוץ והביטחון, שגם אנחנו נקבל תוכניות שהן תוכניות הכרעה בעזה", אמר. "לצערי הרב, עד היום הזה צה"ל לא הגיש, לא לוועדה ולא לקבינט, תוכנית שהיא תוכנית הכרעה".

הלוי אמר את הדברים כשנשאל על המצב הביטחוני שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר ועל ההתרעות הנשמעות בנוגע לאיומים הנשקפים לישראל. הוא הודה כי המצב מדאיג, אך טען כי האיום יישאר כל עוד חמאס והאידיאולוגיה שלו ממשיכים להתקיים. "ברור שאני מודאג", אמר. "המצב הזה יישאר, וההתרעות יישארו, כל עוד יש שלטון לאידיאולוגיה הרצחנית הזאת".

לדבריו, ישראל נדרשת לעבור משלב הפגיעה בחמאס לשלב של הכרעה. "אנחנו צריכים להשלים את המלאכה", אמר. "להשלים את המלאכה זה לעבור ממתקפה - וברוך השם שהגענו להישגים שהגענו - להכרעה".

בחלק אחר של דבריו תקף הלוי את יו"ר מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, בעקבות הביקורת שהוא משמיע על מחדלי 7 באוקטובר.

"האחרון שיכול לטעון על מחדלי 7 באוקטובר זה גדי איזנקוט", אמר הלוי. לטענתו, איזנקוט היה שותף לתפיסה הביטחונית שקדמה לטבח הן בתקופת כהונתו כרמטכ"ל בשנים 2015-2019 והן כחבר בקבינט במהלך המלחמה. "גדי איזנקוט היה רמטכ"ל, היה ראש מערכת הביטחון הגדולה ביותר בישראל, שותף מלא - אין שום ספק בזה בכלל - לקונספציה, לעומק הקונספציה", טען.

הלוי הוסיף כי הביקורת שלו על תקופת איזנקוט אינה נוגעת רק לגודלו של הצבא, אלא גם לאופן שבו צה"ל נערך לתרחישי מלחמה. "זה לא רק קיצור הצבא", אמר. "זה היערכות צה"ל להסכמים מדיניים, לא למלחמה. ככה לא נערך צה"ל למלחמה".

לדבריו, תרחישי הייחוס שנבנו בתקופת איזנקוט לא הכינו את הצבא כראוי למלחמה מהסוג שאליו נקלעה ישראל ב-7 באוקטובר. הוא כינה אותם "תרחישים ילדותיים" והוסיף: "בכל הכבוד, ויש כבוד, האחרון שיכול לדבר על מחדלי 7 באוקטובר זה גדי איזנקוט".

לצד הביקורת על הרמטכ"ל לשעבר, הלוי חזר בסיום לדבריו על הצורך בהכרעה ברצועת עזה.

"לשם צריך להוביל", אמר, "ואת המלאכה הזאת אנחנו בהחלט חייבים להשלים בקדנציה הבאה".