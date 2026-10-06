איש ערוץ 14 ינון מגל עורר סערה הבוקר (שלישי), יום לפני 7 באוקטובר, לאחר שבמהלך תוכניתו ברדיו 103FM תקף בחריפות את המשתתפים בספר "מר הפקרה", המותח ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בין השמות שהקריא מגל היו שורדות שבי, הורים שכולים וקרובי חטופים. הוא מנה את שורדות השבי נילי מרגלית, עדינה משה וקלרה מרמן, וכן את עינב צנגאוקר אימו של שורד השבי מתן, יונתן שמריז, אחיו של אלון שמריז ז"ל, אילנה קמינקא אימו של סגן ינאי ז"ל, חגית ורובי חן הוריו של איתי ז"ל; ועפרי ביבס לוי, אחותו של ירדן ביבס ודודתם של אריאל וכפיר ז"ל.

מגל טען כי "כל השמות שהקראתי ייזכרו לדיראון עולם על עמוד הקלון. אלה האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל, שהעלילו עלילת דם על בנימין נתניהו שהוא מר הפקרה", אמר.

הוא אף קשר בין השתתפותם בספר לבין ההצבעה בבחירות. "הדבר היחיד שיכול למחול להם זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו בקלפי בבחירות", אמר. "מחל לנו, כפר לנו, סלח לנו. זו האפשרות היחידה שלהם לכפר על התועבה שהם עשו כשהם השתתפו בספר 'מר הפקרה'. תשלשלו את הפתק מחל ביום הבחירות".

במהלך חילופי דברים עם בן כספית התייחס מגל במפורש למשפחת ביבס. "גם משפחת ביבס, ביבי לא הפקיר את חזרתם", אמר. כשנשאל אם בני המשפחה צריכים להתנצל בפני נתניהו, השיב: "כן. אין להם זכות להעליל עלילת שווא".

בהמשך התוכנית הסתייג מגל מחלק מדבריו ואמר: "אתה יודע מה? לצורך העניין אני אחריג את המשפחות של 7 באוקטובר".

עפרי ביבס הגיבה לדברים ואמרה: "היחידים שאבקש מהם סליחה עד יום מותי הם שירי, אריאל וכפיר".

רפי בן שטרית, ששכל את בנו אלרואי ז"ל ומתמודד מטעם ישראל ביתנו, תקף גם הוא את מגל וכינה את דבריו "התנפלות בוטה" על מי שאיבדו את יקיריהם. "ההתנפלות הבוטה שלו על אנשים שאיבדו את היקר להם מכל היא שיא חדש של שפל המדרגה", אמר.