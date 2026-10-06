בשבוע הבא צפוי היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, לעלות על דוכן העדים במשפט נתניהו. על הצפוי בעדות הזו שוחחנו בערוץ 7 עם המשפטן עורך הדין ד"ר חיים שיין.

בפתח דבריו מעיר ד"ר שיין ומציין כי הוא מקווה שאכן אירוע עדותו של מנדלבליט יתקיים. "תמיד יש אפשרות של הפתעות ברגע האחרון", רומז שיין לנסיבות שונות ומשונות שעשויות לצוץ ולמנוע את עדותו של מנדלבליט, עדות שבעיניו צפויה להיות "העדות המעניינת ביותר בתיקי האלפים", כלשונו.

"אני מקווה מאוד שבתפקידו כדיקן הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית רמת גן, הוא יהיה מספיק אמיץ כדי לספר בדיוק את מה שהיה, כי היום ברור לכל בר דעת שמדובר בתיקים תפורים. בית המשפט עצמו אמר שאין שוחד ומנדלבלבליט אמר שללא שוחד הוא לא היה מגיש את התיקים".

לשאלתנו על מה נכון למתבונן מהצד לתת את הדעת סביב סיקור העדות, שעשוי להיות סיקור מצומצם, משיב ד"ר שיין ואומר כי נכון לשים לב למספר הפעמים בהן יאמר מנדלבליט את צמד המילים 'לא זוכר'. "שמענו אצל עדים קודמים את המילים 'לא זוכר' חוזרות הרבה פעמים. אני מקווה שהוא דווקא כן יזכור את מה שהיה, ויספר אם סחטו אותו או לא, מה הפעולות שבוצעו ללא אישור שלו, אישור שמתחייב לפי החוק לפתיחת חקירת ראש ממשלה".

שיין מזכיר כי "במהלך החקירות נעשו הפרות בוטות של חוקים ותקנות, ואני מקווה שהדברים הללו יתבררו אגב העדות של מנדלבליט, ובלבד שהוא יהיה אמיץ".

"אני מצפה מאביחי מנדלבליט שיגלה אומץ לב, גם אם זה לא נעים ויתבררו דברים קשים. אני מצפה שהוא יגיד את האמת. הציבור בישראל רוצה לחזור ולהאמין שיש תיקון למערכת אכיפת החוק. יש במערכת הזו ריקבון עמוק, ועדות אמיתית ואמינה של מנדלבליט יכולה להיות תחילת התיקון. אני מקווה שהוא יאפשר זאת ולא יצופף שורות עם האחרים שאין להם שום עניין לגלות את האמת לגבי מה שהיה בחקירות נתניהו ומה הרקע להגשת כתב האישום".

לשאלתנו אם הוא אכן מאמין שנראה עדות ישרה ואמיצה מצידו של מנדלבליט, משיב ד"ר שיין: "למרות שיש לי ספק, יש בי אמונה תקווה ותחושה שעל דוכן העדים מנדלבליט יספר את האמת על מה שקרה, וכל אותם שפעלו בניגוד לחוק ובניגוד לסמכות, קלונם יתברר. זו התקווה שלי, אבל אני לא יכול להגיד שאני בטוח בכך במאה אחוזים".

"אני מקווה שמנדלבליט יהיה צמוד לשבועתו לומר אמת ויגלה את האמת. אני רואה את ההתנהלויות סביב התיקים, את ההתחמקויות ושומע את העדויות, והדברים האלה מאוד מדאיגים. אני מאוד מקווה שאביחי מנדלבליט שעמד בראש המערכת, יהיה מספיק אמיץ כדי לגלות מי לחץ, מי הוביל, מי יזם ומי השתמש בסמכות שלא כחוק".

לנוכח חזרתו על הצורך באומץ כדי להעיד עדות אמת, שאלנו את ד"ר שיין מהו מנוף האיום המופעל במדינה דמוקרטית כמו ישראל על אדם כמו מנדלבליט, מי שעמד בראש מערכת אכיפת החוק. "יש בישראל אליטה בעיני עצמה שמשוכנעת שהיא שולטת במדינה. האליטה הזו כוללת את הפרקליטות, הייעוץ המשפטי והתקשורת, ולאנשים מאוד חשוב למצוא חן בעיני האליטה הזו ולכן אנחנו רואים את ציפוף השורות. זו הסיבה שצריך הרבה אומץ לב. אם הוא יגיד דברים שלא מוצאים חן בעיני התקשורת, האהדה שהייתה כלפיו תתהפך עליו. הוא יושמץ, יתויג כפחדן וכביביסט. התקשורת יודעת לייצר אווירה, ואני מקווה שהוא יהיה מספיק חזק ואמיץ מולם".

"במשך שנים לימדתי סטודנטים למשפטים ואמרתי להם שתפקידם כמשפטנים הוא להיות אמיצים ולא לחשוש, ואני רואה שבמערכת המשפט יש אנשים מבוהלים ומפוחדים, שכל מה שמעניין אותם זה הפנסיה והקידום שלהם ורק אחרי שהם יוצאים לפנסיה הם נזכרים במה שהיה. חובה שמי שנמצא בשליחות ציבורית יגלה אומץ לב ולא יחשוש מהתקשורת וממי שנמצא מעליו".