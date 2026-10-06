יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' עתר היום (שלישי) לבג"ץ נגד הנחיית היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לעכב את פתיחת ההצעות ואת ההכרזה על הזוכים במכרז הבנייה בשטחי E1.

בעתירה הדחופה מבקש סמוטריץ' לבטל את ההנחיה ולאפשר את המשך הליך המכרז, המיועד לשיווק קרקעות לבניית 1,234 יחידות דיור בשבעה מתחמים במבשרת אדומים שבמעלה אדומים.

על פי העתירה, האישור המדיני לקידום המכרז ניתן כבר באוקטובר 2025, לפני תקופת הבחירות. סמוטריץ' טוען כי מאז קבלת האישור קודמו שלבי המכרז בידי הדרגים המקצועיים ובהתאם ללוח זמנים שנקבע מראש, ללא התערבות פוליטית מצד הדרג הנבחר.

לקריאת נוסח העתירה המלא

שר האוצר תקף בחריפות את החלטתה של בהרב-מיארה. "היועמ"שית החליטה באופן רשמי ופסול ובצורה בלתי חוקית להצטרף לקמפיין של גדי איזנקוט, שהודיע שיבטל את הבנייה בשטחי E1".

סמוטריץ' הגדיר את האזור כבעל חשיבות אסטרטגית וטען כי הבנייה בו תחבר בין ירושלים למעלה אדומים. "מדובר באזור אסטרטגי ראשון במעלה, שאחרי עשרות שנים יחבר לראשונה את ירושלים למעלה אדומים ויקבע אם יהיה רצף טריטוריאלי ישראלי-יהודי או פתח למדינה פלסטינית".

הוא הוסיף: "בצעד הזה, גלי בהרב מיארה הופכת להיות כלי שרת בידי השמאל הישראלי שיקים מדינה פלסטינית שתסכן את חייהם של אזרחי ישראל. אין לכך הסבר אחר".

השר טען עוד כי נאלץ לכתוב את העתירה בעצמו ולשלם את האגרה מכיסו הפרטי כדי שעמדתו תובא בפני בית המשפט. "היא מנצלת את כוח המשרה לרעה ואף אילצה אותי, כשר האחראי, לכתוב את העתירה לבד ולשלם את האגרה מכיסי הפרטי כדי שעמדתי תישמע בבית המשפט".

סמוטריץ' קשר את המחלוקת גם לשינויים שמפלגתו מבקשת לקדם במערכת המשפט. הוא הזכיר את המהלך לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ולהסדרת סמכויותיו והצהיר כי בכוונת מפלגתו להמשיך בתוכנית בקדנציה הבאה. "כששר נבחר לא יכול להביא את עמדתו באמצעות המדינה, והיועצת היא גם מי שעוצרת את המהלך וגם מי שקובעת מי ייצג אותו, משהו במערכת חייב להשתנות".