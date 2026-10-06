בית משפט בארצות הברית אישר להמשיך בהליך משפטי נגד איש העסקים הפלסטיני-אמריקני בשאר מסרי וחברות שבשליטתו, במסגרת תביעה שהגישו יותר מ-300 קורבנות אמריקנים של מתקפת 7 באוקטובר ובני משפחותיהם. בתביעה מיוחסות לנתבעים טענות חמורות של סיוע ומתן תמיכה חומרית לחמאס.

על פי טענות התובעים, נכסים ופרויקטים עסקיים הקשורים לחברות שבשליטת מסרי שימשו את חמאס לצורכי תשתית טרור. בין היתר נטען כי נכסים ברצועת עזה שימשו לכאורה להסתרת מנהרות ולפעילות הקשורה לארגון.

התביעה הוגשה לבית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של פלורידה נגד מסרי וארבע חברות הקשורות אליו. משפחות הקורבנות מבקשות להטיל על הנתבעים אחריות מכוח הדין האמריקני, בטענה כי התמיכה שיוחסה להם סייעה לחמאס ולתשתיותיו.

מסרי דחה את הטענות נגדו. עורכי דינו טענו במסגרת ההליך כי ההאשמות ספקולטיביות וחסרות בסיס וביקשו מבית המשפט לדחות את התביעה.

ההליך זכה בעבר לסיקור גם ברויטרס, שדיווחה באפריל 2025 על הגשת התביעה נגד מסרי. בשלב זה מדובר בטענות במסגרת הליך אזרחי, ולא בקביעות עובדתיות שהוכחו בפסק דין.