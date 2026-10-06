סערה התעוררה היום (שלישי) בפרלמנט האירופי בעקבות תקרית שבה חברת הפרלמנט הצרפתייה-פלסטינית רימא חסן הסירה דגל ישראל שהוצב במסגרת תערוכה לזכר קורבנות מתקפת 7 באוקטובר. דגל האיחוד האירופי, שהיה מחובר לאותו מתקן, נפל אף הוא לרצפה.

נשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מטסולה התייחסה לתקרית במליאה ואמרה כי היא רואה את ההאשמות נגד חסן "בחומרה רבה".

"חברת הבית הזה תועדה כשהיא לכאורה משחיתה תערוכה לזכר קורבנות מתקפת הטרור שבוצעה בישראל ב־7 באוקטובר", אמרה. "אנחנו מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה, וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלנו כבר ננקטים, תוך שמירה על זכותה של הנוגעת בדבר להישמע".

גורם בפרלמנט מסר כי חסן תידרש לספק הסברים למצולה, שתכריע אם לנקוט נגדה צעדים משמעתיים. דובר הפרלמנט מסר כי האירוע תועד ונבחן כעת בידי שירותי הפרלמנט.

בלשכתה של חסן אישרו כי היא הסירה את דגל ישראל, אך דחו את הטענות שלפיהן רמסה אותו או גרמה נזק לדגלים.

"רימא חסן הסירה את דגל ישראל מהמעמד שלו. דגל האיחוד האירופי, שהיה מחובר לאותו מתקן, נפל לאחר מכן בטעות כתוצאה מאובדן שיווי המשקל. אף דגל לא נרמס ולא ניזוק", נמסר מלשכתה.

אנשיה של חסן הסבירו כי המעשה נעשה כחלק ממחאתה נגד מדיניות ממשלת ישראל וטענו הפעולה "לא כוונה בשום אופן כלפי האנשים שהאירוע נועד לכבד, וגם לא כלפי זכרם".

בשנה שעברה אסרה ישראל על חסן להיכנס בשעריה כשהגיעה עם משלחת של האיחוד האירופי. בהמשך והיא הוחזרה מנתב"ג. כמה חודשים מאוחר יותר השתתפה גם במשט "סומוד" לעזה וגורשה מישראל פעם נוספת.

בחודשים האחרונים נעצרה חסן גם בפריז בחשד לתמיכה בטרור.

שר החוץ גדעון סער הגיב לאירוע וכתב: "מביש, מחוצף, אך לצערנו לא מפתיע. ההשחתה של התערוכה לזכר קורבנות ה-7 באוקטובר בפרלמנט האירופי על ידי חברת הפרלמנט רימה חסן מהשמאל הרדיקלי אומרת, לפני הכל, כמה מעט כבוד יש לה למוסד עצמו שבו היא משרתת. אני מברך את חברי הפרלמנט האירופי שגינו מיד את המעשה המביש הזה, ומביע תודה לרוברטה מטסולה על נחישותה ועל כך שהבהירה כי עבירה כזו תטופל בכל החומרה".