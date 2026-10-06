נתונים רשמיים שפורסמו באגף החינוך בעיריית רעננה מעידים על פערים משמעותיים בצפיפות התלמידים בין בתי הספר הממלכתיים למוסדות החינוך הממלכתי-דתי בעיר.

הנתונים מעוררים זעם בקרב תושבים והורים, המיוצגים על ידי המטה לשמירת היהדות ברעננה, הטוענים לאפליה ממושכת בחלוקת משאבי החינוך והתשתיות.

מהנתונים עולה כי ממוצע התלמידים בכיתה בבתי הספר הממלכתיים עומד על כ-26, כאשר בחלק מהמוסדות, דוגמת "הדר", "מרחב" ו"יחדיו", הממוצע נמוך עוד יותר ועומד על כ-20 תלמידים בלבד.

לעומת זאת, בבתי הספר המרכזיים של הזרם הממ"ד - "יבנה", "אריאל" ו"ביל"ו" - מטפס הממוצע לכ-32 תלמידים בכיתה, פער של כ-23%.

במטה לשמירת היהדות מצביעים בנוסף על כשל תכנוני ארוך טווח, במסגרתו לא הוקם אף בית ספר יסודי ממלכתי-דתי חדש בעיר במשך יותר מ-35 שנה.

לדבריהם, בשכונות חדשות שהוקמו בעשורים האחרונים, כגון נווה זמר ולב הפארק, לא נבנו מוסדות חינוך לציבור הדתי-לאומי, ושלושת בתי הספר הוותיקים ממשיכים לפעול באזור מרכז ודרום העיר בלבד.

הביקורת הציבורית מתרכזת גם בפתרון שהציעה העירייה למצוקת המקום. במקום להקצות מבנה קבע קיים במרכז העיר, הוחלט שחלק מהתלמידים ילמדו במבנים טרומיים (קרוואנים) באזור התעשייה המרוחק, במסגרת מתחם המכונה "קריית אתגרים".

התושבים מביעים מחאה רבה על ההחלטה, ומדגישים כי מיקום זה מוקה ומקשה על ההגעה עבור המשפחות, ודורשים מהרשות המקומית למצוא פתרונות קבע הולמים בשכונות המגורים.