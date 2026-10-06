פעילות רחבת היקף התקיימה במהלך חג הסוכות על ידי כ-1,400 שלוחי חב"ד ואלפי מתנדבים ופעילים ברחבי הארץ.

המבצע התמקד בהנגשת מצוות החג לציבור רחב ככל הניתן, תוך שימוש במערך של סוכות ניידות שהגיעו למוקדים מרכזיים.

לצד הפעילות במרחב הציבורי, צוותים ייעודיים של אגף "לב חב"ד" קיימו פעילות ענפה בבתי החולים ברחבי הארץ, שם העניקו למאושפזים ולבני משפחותיהם את האפשרות לקיים את מצוות נטילת ארבעת המינים.

מקבילה נוספת לפעילות התקיימה בבסיסי צה"ל ובמוקדים של כוחות הביטחון וההצלה. השלוחים והמתנדבים הגיעו ללוחמים בשטח כדי לאפשר להם לקיים את מצוות החג חרף שגרת הפעילות המבצעית.

בנוסף לנטילת הלולב והאתרוג, קיימו בתי חב"ד ברחבי הארץ מאות אירועי "שמחת בית השואבה" מרכזיים בהשתתפות קהל רב. האירועים כללו תוכניות מיוחדות לילדים ולמשפחות בסימן שמחת החג.

עם סיום החג, במוצאי שמחת תורה, נערכו מעמדי "הקפות שניות" המוניים בבתי חב"ד, במוסדות ציבור ובמרכזים הרפואיים.

יו"ר צעירי חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב, סיכם את הפעילות ואמר: "ב"ה, זכינו גם השנה לקיים את רצון קדשו של הרבי, לזכות יהודים במצוות החג. אלפי השלוחים פעלו במסירות כדי לזכות עוד יהודים, ולהוסיף באחדות בעם ישראל, כפי שמורים ארבעת המינים המאוגדים יחד וכפי שראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת. דווקא בימים אלו, עלינו להוסיף באור, מתוך אחדות ושמחה".