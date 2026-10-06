נתונים רשמיים שהוצגו בדיון מעקב במשרד המשפטים, בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון, מעלים כי במהלך חודש ספטמבר נעצרו במעברי הגבול 212 משתמטים משירות צבאי, מתוכם 163 בני המגזר החרדי.

מהנתונים עולה כי 64 מהמשתמטים הצליחו לצאת מישראל לחוץ לארץ מבלי שנעצרו ביציאה, ואותר ונלכדו רק עם שובם ארצה דרך נמל התעופה בן-גוריון.

בעקבות ממצאים אלו, פנתה רשות האוכלוסין וההגירה לבדיקת פרצות אפשריות במערכות המעקב המאפשרות למי שחלה עול חובת התייצבות לצאת מהארץ באין מפריע.

במהלך הדיון עדכן צה"ל כי בתקופת החגים האחרונה לא בוצעו מעצרים יזומים של עריקים בשל מיקוד המאמצים באכיפה במעברי הגבול, אך הבהיר כי החל מחודש אוקטובר תוחדש הפעילות היזומה לאיתור ומעצר משתמטים ברחבי הארץ, בתיאום עם משטרת ישראל והמשטרה הצבאית.

המשנה ליועמ"שית דרש מצה"ל להאיץ את המהלכים להורדת רף תקופת הזמן הנדרשת להעמדה לדין בגין השתמטות, במטרה להרחיב את היקף כתבי האישום המוגשים.

הנתונים והדיון מגיעים על רקע אירועי ליל אמש במודיעין, שם ניסתה המשטרה הצבאית לעצור עריק חרדי.

למקום הוזעקו מאות מפגינים באמצעות מוקד חירום ייעודי, אשר פרצו לבניין ולדירה ומנעו את ביצוע המעצר. כוחות משטרה שהוזעקו למקום פעלו להשבת הסדר, אך המעצר נכשל והעריק שוחרר בשטח. מדובר צה"ל נמסר גינוי חריף להתנהלות הפורעים, והודגש כי פעילות האכיפה תימשך באופן שוויוני ובהתאם לחוק.

במערכת הפוליטית עוקבים בדריכות אחר חידוש האכיפה היזומה והשלכות האירועים, מתוך חשש שהתרחבות העימותים בשטח תצית מחדש את המתיחות הציבורית ותציב את סוגיית הגיוס במרכז סדר היום הפוליטי.