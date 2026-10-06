רגעים של חרדה עברו על צוות התלמוד תורה והתלמידים בחדרה, לאחר שילד בן 7 מעד ונפל מגובה במהלך משחק או טיפוס על גג ביתן עץ בחצר המוסד.

המראות הקשים בזירה הזעיקו מיד את כוחות ההצלה, שהגיעו למקום בכוחות מתוגברים.

אליהו ג'אן, חובש איחוד הצלה שהגיע לזירה מיד עם קבלת הדיווח, תיאר את דרמת ההצלה: "סיפרו לנו כי הילד נפל מגג מתקן עץ שעליו טיפס בחצר מוסד חינוכי. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני וקריטי בזירה, ולאחר ייצוב מצבו הוא פונה להמשך טיפול בבית החולים הלל יפה".

מבית החולים נמסר כי הילד קיבל טיפול דחוף בחדר הטראומה, ומצבו מוגדר נכון לעכשיו בינוני ויציב.