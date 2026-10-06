3 שנים למלחמה - הצהרת משפחות הנופלים והנרצחים ליום 7.10 - פורום הגבורה ופורום דין וצדק

עשרות משפחות שכולות מפורום הגבורה ומפורום דין וצדק התכנסו אחר הצהריים (שלישי) במאהל הגבורה בירושלים, במלאת שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר ולפרוץ מלחמת חרבות ברזל, וקראו להקמת ועדת חקירה לאומית לבדיקת המחדל.

בני המשפחות, שאיבדו את יקיריהם בטבח בפסטיבל נובה ובמהלך הלחימה, מתייחסים לאירועי 7 באוקטובר ולשלוש השנים שחלפו מאז פרוץ המלחמה, ומציגים שורת דרישות הנוגעות לתחקור המחדל, לקביעת האחריות ולהפקת הלקחים.

איציק פיטוסי, אביו של ישי הי"ד ומ"מ יו"ר פורום הגבורה אמר: "השבוע אנחנו מציינים שלוש שנים לפתיחת המלחמה. לפני שלוש שנים, בנינו ובנותינו הגיבורים קפצו כאריות לקרב, לקרבות הגבורה, ורבים מהם לדאבוננו לא חזרו מהם. מאותו היום התגלתה גבורתם של בנינו ובנותינו בשדה הקרב, גבורה מדהימה ומסירות נפש למען הניצחון, למען תושבי הדרום והצפון, למען הדורות הבאים ולמען המשך החיים כאן על אדמתנו. מול הגבורה הזאת נחשף גם עומק המחדל, העיוורון המודיעיני, הכשל המבצעי, השאננות, היהירות ותפיסות העולם השגויות שהביאו לתוצאות הקשות"

"אדוני ראש הממשלה, אנחנו קוראים מכאן, ממאהל הגבורה בירושלים: למען החיים ולמען הנופלים, הקימו ועדת חקירה לאומית לחקר האירועים. ועדה שתחקור ללא משוא פנים את כל המערכות, הצבאית, הביטחונית, המדינית והמשפטית, עם כלים רחבים, משאבים נדרשים וסמכויות המלצה לענישה ולהעמדה לדין. לא ועדה שתמונה בידי מי שאיבדו את אמון העם, אלא ועדה שוויונית ולאומית עם ייצוג אמיתי לכלל חלקי העם. אני קורא לכל אזרחי ישראל להניף את הדגל, להיות גאים בגיבורים ובגיבורות ולהרבות אחדות, ולא לנצל את ימי השכול לפוליטיקה, למריבה ולפלוג", הוסיף פיטוסי.

אורלי כהן, אימו של עמית הי"ד שנרצח במיגונית ברעים וחבר בפורום דין וצדק הדגישה: "אנו, משפחות נרצחי השביעי לעשירי חברי פורום דין וצדק, דורשים אמת וצדק ליקירנו. חשיפת האמת היא צוואה שנכתבה בדם אהובנו ולא ניתן שתטויח. לא ניתן שתוקם ועדת חקירה לה קוראים 'ממלכתית' שתורכב על ידי שופט עליון הנמצא בלב המחלוקת החברתית ואיבד אמון נרחב בעם. חלקו של בית המשפט שנתן רוח גבית לאויבנו במשך שנים חייב להיחקר. אנו מייצגים מאות משפחות מנפגעי השבעה באוקטובר אשר אינם סומכים על ועדת חקירה ממלכתית של שופטי עליון שיהיו השכפ"צ של מי שהפקיר את ביטחוננו".

"מתוך ההבנה הזו והנחת היסוד שוועדת חקירה חייבת לקבל תמיכה מכל חלקי העם, הצענו את חוק ועדת חקירה לאומית המורכבת באופן שוויוני ואחראי על פי מודל ועדת החקירה לאירועי האחד עשר בספטמבר בארה"ב. לצערנו ישנם נבחרי ציבור שעושים שימוש ציני בנושא המדמם הזה ומצהירים על כוונתם להקים ועדת חקירה של שופטי בג"ץ הקרויה בפיהם 'ממלכתית', ומוחקים מאות משפחות של נופלים ונרצחים אשר אינם מאמינים בוועדה כזו. הבחירות הבאות הנם משאל עם בנוגע לסוגיית ועדת חקירה. אנו קוראים לעם ישראל לתת את קולם רק למועמדים אשר יצהירו כי יגלו אחריות כלפי כולם ויפעלו להקמת ועדה לאומית ושוויונית מיד לאחר הבחירות", אמרה כהן.