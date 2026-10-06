ספר חדש, "מתחילים מבראשית", מאגד את דברי התורה שכתב הרב נתן אופנר, ראש ישיבת רעותא, בשנות המלחמה.

הספר, הממשיך את ספרו "אמונה אֹמֶן", מבקש לחזור אל פרשות ספר בראשית ואל דברי חז"ל מתוך המפגש עם הכאב, הגבורה והכוחות שהתגלו בעם ישראל מאז שמחת תורה.

בפתח הספר מספר הרב אופנר כי במשך למעלה מעשור הוא כותב מדי שבוע דף סביב פרשת השבוע ושולח אותו לקוראים. לדבריו, דווקא בשנות המלחמה השתנה משהו בקשר עם הקוראים.

"בשלוש השנים האחרונות, מאז פרוץ המלחמה משהו השתנה", הוא כותב. "לפתע החלו רבים מהקוראים להגיב ולהעיר ונוצרה תחושה שדברי התורה הנכתבים משמעותיים יותר ויותר ללומדיהם".

הרב אופנר מציין כי דברי התורה שבספר ספוגים באווירת התקופה: "של העוז והרוח הגדולה שמתגלה והולכת יחד עם הכאב הלאומי והאישי", אך מדגיש כי במרכזם עומד הניסיון להתבונן בפרשה, ובעיקר בדברי רש"י, "ללכת בעקבי חז"ל ולנסות לרומם את המבט למרומי הדעת וקירבת אלוקים".

חלק מהמאמרים נכתבו בזיקה ישירה לרגעים הקשים של המלחמה ולנפילתם של תלמידים וחברים. "התקופה המיוחדת בה אנו מצויים יוצרת מגע מיוחד עם התורה ומאירה את השעות הקשות באור חיי עולם", כותב הרב. לדבריו, בתוך החברה הישראלית מתגלה תנועה פנימית עמוקה: "עם ישראל מגלה בתוכו צימאון וגעגוע, עריגה וכיסופים שלא תמיד יש להם שם".

הספר נפתח בדברי התורה שנאמרו בשעות הראשונות של המלחמה, בשמחת תורה, "מתוך אווירה של חשש ואי-ודאות גדולים ותפילה עמוקה". בהמשך נוכח גם הקשר לנשמותיהם של אוריה, נערן ומעוז וחברים נוספים שנפלו.

את משמעות התקופה קושר הרב אופנר לפסוק "עצות מרחוק אמונה אמן" ולדברי הזוהר. "התחנכותה והתגדלותה של האמונה באה כשאנו חווים עצות מרחוק", הוא מסביר, "כשההנהגה האלוקית ומגמתה נסתרת ואנו מרגישים שכל העולם המושגי הקודם שלנו אינו מסוגל לעמוד מול עליונות ההנהגה".

לדבריו, לצד הלילה וההסתר הולך ומפציע גם בוקר חדש: "כך אנו מרגישים בשנים האלה, אחרי הלילה שנפרש עלינו בשמחת תורה, איך הקב"ה משיב את נשמת ישראל למקומה, איך הולך ומפציע בוקר עם מלוא ריבוי האמון האלוקי בנו".

"המלחמה האחרונה, עם כל ייסוריה, היא חלק מהעצות מרחוק שמשם ד' נראה לנו", כותב הרב אופנר. "הטהרה ורוח קירבת אלוקים מלאות הצימאון והבריאות ההולכות ומתרקמות, מחפשות מילים, תרות אחר דרך ונובעות מריבוי האמונה האלוקית המפעם בנו". את ההקדמה חותם הרב בתפילה להמשך הדרך: "מתפללים שנמשיך ללמוד ולייחד את קוב"ה עם שכינתו כנסת ישראל".