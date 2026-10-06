פעילות ההסברה של נעם לישראל בבית שמש דוברות

קיצונים המזוהים עם נטורי קרתא תקפו אמש את פעילי ההסברה של מפלגת "נעם לישראל" בבית שמש, בעקבות פעילות הדוכן והעניין הרב שעוררו מסרי המפלגה בקרב הציבור במקום, ופירקו את הדוכן באלימות.

לאחר התקיפה הגיעו חרדים רבים למקום כדי להביע תמיכה בפעילים ולשמוע את מצע המפלגה בראשות ח"כ אבי מעוז, שהיה בקדנציה החולפת מהתומכים הבולטים של הציבור החרדי ופעל רבות למענו בכנסת.

הפעילות בבית שמש היא חלק מקמפיין של מפלגת "נעם לישראל" למגזר החרדי, שבמסגרתו פועלים פעילי המפלגה בשטח ומקיימים פעילות הסברה ישירה מול הציבור. בשבועות האחרונים הוקמו דוכני הסברה גם בבני ברק, בירושלים ובביתר עילית, כחלק מהמאמץ להגיע לציבור החרדי ולהציג בפניו את עמדות המפלגה.

יו"ר נעם לישראל, ח"כ אבי מעוז, הודה לתומכים הרבים בבית שמש שנחלצו לעזרת הפעילים ואמר כי, "נמשיך להפיץ את הבשורה שעם ישראל כל כך מצפה לה", למען השמירה על הזהות היהודית במדינה ועל החינוך הטהור של ילדי ישראל.