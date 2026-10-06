קולו של הרב נערן אשחר הי"ד: הדברים שהקליט לתלמידיו בתחילת המלחמה

בתחילת המלחמה הקליט הרב נערן אשחר הי"ד הודעת חיזוק לתלמידיו. בדברים, שנאמרו מתוך ימי המלחמה וההתגייסות, הוא ביקש מהם להביט על הכוחות הגדולים שהתגלו בעם ישראל, להתחזק באמונה ולא לשכוח שגם מי שאינו נמצא בחזית יכול לפעול, לסייע ולהיות חלק מהמערכה.

"שלום חברים יקרים. תדעו לכם שיש כאן אווירה אדירה. עם ישראל מתעורר ממש, ממש, ממש", פתח הרב את דבריו. "יש פה בלי סוף תרומות של אוכל ושל ציוד ושל ילדים שמציירים ציורים. ממש מרומם ומחזק".

הרב ביקש מתלמידיו להעביר את רוח החיזוק גם לסובבים אותם: "תמיד אפשר לחזק גם את מי שלידכם ולדבר - אבל לדבר דיבורים של אמונה. עם ישראל חזק ומתחזק ומתעורר, ומי יודע איזו תשועה מגלגלים לנו פה. צריך ממש להתפלל ולחלום הכי רחוק".

בהמשך דיבר גם על התקווה לשינוי גדול בעקבות המלחמה: "יכולות להיות פה הזדמנויות אדירות של לחזור לשטחים, לחזור לגוש קטיף ולחזור לעזה, ולכתוש את חמאס". את הדברים ליווה בקריאה לפעול "באמונה ובמסירות" ולא לתת מקום לדיבורים שמחלישים את הרוח.

הרב הפנה את תלמידיו לדברי הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק ז', העוסקים ביציאה למלחמה ובחובת הלוחם שלא לפחד ולא להירתע. "מי שיש לו איזה ספר, תסתכלו ברמב"ם, בהלכות מלכים, פרק ז'. מדבר על זה דברים חזקים ביותר", אמר.

אבל המסר שלו לא הופנה רק למי שהתגייסו. להפך: הרב ביקש להדגיש שגם מי שנשאר בבית הוא חלק מהמאמץ. "מי שיתגייס - מדהים. מי שלא יתגייס, אז זהו הבית. תדעו לכם שאין פה חזית ועורף - זה כולם חזית".

לדבריו, לכל אחד יש דרך שבה הוא יכול לתרום: "ללמוד תורה - מדהים. להגיד תהילים". הוא קרא לתלמידיו לא להישאב למסכים ולתחושת חוסר אונים: "לא לשבת ולהיקבר מתחת לאיזה מסך ולהיות חלוש. זה ממש לא הזמן".

גם למי שחווה פחד הקדיש הרב מילים: "מי שיש לו פחדים, אני יודע שיש כאלה - גם תנסו להיעזר, תנסו להתחזק, תדברו אחד עם השני. זה זמן להתחזק".

בהמשך דיבר הרב על "שמחה של מצווה", והזכיר דברים ששמע מהרב אלישע אבינר: לא שמחה רגילה המתעלמת מהקושי, אלא שמחה הנובעת מעצם הזכות להיות חלק מהעשייה ומההתגייסות של עם ישראל.

הוא שיתף את תלמידיו גם ברגע פשוט מאותם ימים: "אתמול ישבנו עם הגיטרה, אז ישבנו וניגנו ושרנו, והגיעו חבר'ה, וזה היה חזק. ולמדנו ביחד את הרמב"ם הזה".

לקראת סיום שב הרב ופנה דווקא לאלה שנותרו בעורף וביקש שלא ימעיטו בערך מעשיהם: "אל תחשבו שאתם בעורף לא חשובים. כל אחד הוא חשוב, בין גברים ובין נשים".

הוא נתן גם דוגמה מעשית: "יש משפחה לידכם שצריכה איזה משהו, כי האבא הלך וצריכים בייביסיטר - אז תחפשו, תחפשו לעשות כמה שאפשר".

את ההקלטה חתם הרב נערן אשחר הי"ד במילים פשוטות: "יאללה, להתראות, בשמחות ובשורות טובות. להתראות לכולם".