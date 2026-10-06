כך הגיבו ילדיו של הזוכה בפרס נובל לרפואה

פרופ' קרל דייסרות' מאוניברסיטת סטנפורד קיבל ביום שני בבוקר שיחת טלפון ששינתה את יומו: הוא זכה בפרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה לשנת 2026. אלא שלפני שהגיעה החגיגה האקדמית, הגיעה הבשורה אל בני המשפחה - ברגעים שתועדו בסרטון שפרסמה האוניברסיטה.

דייסרות', שזכה בפרס על עבודתו החלוצית בתחום האופטוגנטיקה, ניגש תחילה להעיר את בנותיו ולספר להן על הזכייה. בסרטון נראות השתיים מגיבות בצרחות התרגשות ומחבקות את אביהן לאחר ששמעו את החדשות.

বাবার নোবেল পুরস্কার জয়ে আবেগাপ্লুত দুই মেয়ে | Karl Deisseroth | 2026 Nobel Prize | Protho

בהמשך הגיע תורו של בנו, הדסון בן ה-16. "קיבלתי הבוקר שיחת טלפון שזכיתי בפרס נובל", סיפר לו דייסרות'. הבן נראה מופתע מהבשורה, ולאחר הרגע הראשוני חיבק את אביו והשניים חגגו יחד גם בכיפים.

אלכסנדר, בנו הבכור של דייסרות', בן 18, כבר היה בסטנפורד בזמן ההכרזה. לאחר שקיבל הודעה מאמו, הוא התקשר הביתה והבין במהרה שאביו הוא הזוכה בפרס. משם רכב על אופניו כדי להצטרף למשפחה.