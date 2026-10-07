Oct. 7 event at UN: "Today we honor the resilience of Am Yisrael"

משלחת ישראל לאו"ם קיימה במטה האו"ם בניו יורק אירוע לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, בנוכחות מאות משתתפים, שגרירים ודיפלומטים בכירים ממגוון מדינות ובניהן: ארה"ב, אוסטרליה, גרמניה, בריטניה, ארגנטינה, טנזניה ועוד.

סיפורם של אלי-ה כהן וזיו עבוד עמד במרכז האירוע. השניים, שהגיעו יחד לפסטיבל נובה, מצאו מחסה במיגונית ברעים שהפכה לזירת טבח. אלי-ה נחטף לעזה והוחזק בשבי חמאס במשך 505 ימים, בעוד זיו שרדה את הטבח ופעלה לאורך תקופת השבי למען שחרורו. רק עם שובו מהשבי גילה אלי-ה כי זיו שרדה.

במהלך האירוע קיים ד"ר פיל שיחה מיוחדת עם השניים על סיפורם, ההתמודדות והדרך לשיקום.

Captive survivor Eliya Cohen: I told myself - continue to be strong

באירוע נשאו דברים שגריר ישראל לאו"ם דני דנון ושגריר ארה"ב לאו"ם מייק וולץ, סמ"ר (במיל') אוריה ברלין סיפרה את סיפורה האישי כתצפיתנית בבסיס רעים במהלך השבעה באוקטובר, והזמר עידן רייכל ביצע מספר שירים.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון: "שלוש שנים אחרי, אנחנו עומדים בלב האו"ם כדי לומר דבר פשוט: את השבעה באוקטובר לא ניתן לעולם למחוק, לשכתב או להשכיח. הכאב נשאר איתנו, אבל הוא לא שבר אותנו. אליה וזיו הם עדות חיה לחוסנו של עם ישראל: גם מתוך התופת אנחנו קמים, משתקמים ובוחרים בחיים. נמשיך לבנות, לשגשג ולהילחם על העתיד שלנו. עם ישראל חי."

שגריר ארה"ב לאו"ם, מייק וולץ: "השבעה באוקטובר לא יחזור על עצמו, בוודאי לא במשמרת של הנשיא הזה. מתקפת השבעה באוקטובר התהפכה על איראן ועל ארגוני הטרור הפועלים בחסותה, בעוד הסכמי אברהם ממשיכים להתרחב. היום טכנולוגיית כיפת ברזל מגינה על אבו דאבי ודובאי, וארגוני הטרור נמצאים במגננה. אמריקה תמיד תעמוד לצד העם היהודי."