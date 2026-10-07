במלאת שלוש שנים לשבעה באוקטובר: נשיא המדינה ורעייתו הדליקו נר זיכרון בבית הנשיא בשעה 06:29

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, פתחו הבוקר, יום רביעי, כ"ו בתשרי, 7 באוקטובר, בשעה 06:29 בדיוק, את אירועי יום הזיכרון לשבעה באוקטובר 2023, בהדלקת נר זיכרון בית הנשיא.

הדלקת הנר מבטאת את האבל והכאב הלאומי המשותף של מדינת ישראל ואזרחיה, ומוקדשת לזכרם של הנשים והגברים, התינוקות, הילדים, הקשישים, האזרחים, הלוחמות והלוחמים שנרצחו ונפלו במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר ובמלחמת "חרבות ברזל".

לצד זכרם של הנרצחים והנופלים, מוקדש מעמד זה גם לחיבוק המשפחות השכולות, להצדעה לפצועים בגוף ובנפש הנושאים את צלקות השבעה באוקטובר והמלחמה, ולחיזוקם של השבים ובני משפחותיהם במסע השיקום וההחלמה.