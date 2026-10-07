06:29: השר בן גביר מגדר המערכת: ״אסור לחזור על אותה טעות - אסור שה-7.10 יקרה בנתניה, כפר ס

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר הגיע הבוקר (רביעי), בדיוק בשעה 06:29, לגדר באזור מחלף ניצני עוז שעל קו התפר, ומסר הצהרה לציון שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר.

בן גביר הזהיר מפני אפשרות של חדירה ליישובי השרון מאזור יהודה ושומרון וקרא לפרק את הרשות הפלסטינית מנשקה ולעצור את אנשיה.

"אנחנו כאן ב־7.10, השעה 6:29, על הגדר - סמוך לניצני עוז", אמר. "ב־7.10 לפני שלוש שנים מדינת ישראל הופתעה. אסור לנו לחזור על אותה הטעות".

השר התייחס לקרבתו של קו התפר לכביש 6 וליישובי השרון. "אנחנו כאן מטרים ספורים מכביש 6, לא רחוק מנתניה ומעמק חפר. אני אומר בצורה הכי פשוטה והכי ברורה: צריך לפרק את הרשות. לקחת להם את הנשקים. לפרז אותם. לעצור את אנשי הרשות. לא לחזור על אותה טעות פעמיים".

במקביל להצהרתו פתחה עוצמה יהודית ב"מבצע הגשרים" - קמפיין שילוט שבמסגרתו יוצבו שלטי ענק על גשרים לאורך כביש 6 באזור השרון ובסמוך לקו התפר, המזהירים מפני תרחיש של חדירה ליישובים.

בן גביר קשר בין לקחי מתקפת 7 באוקטובר לבין האיום שלטענתו נשקף מיהודה ושומרון. "שלוש שנים אחרי, אסור לחזור על אותה טעות - אסור שה־7.10 יקרה בנתניה, כפר סבא והשרון", אמר.