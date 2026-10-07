יותר ממחצית מפשעי השנאה המאומתים שנרשמו בניו יורק בתשעת החודשים הראשונים של 2026 כוונו נגד יהודים - כך עולה מנתונים שפרסמה משטרת ניו יורק.

על פי נתוני ה-NYPD, מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר, תועדו בעיר 463 פשעי שנאה מאומתים. 245 מהם כוונו נגד יהודים - המהווים לפי הערכת המשטרה כ-10% בלבד מאוכלוסיית העיר.

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נרשמה עלייה קלה במספר התקריות האנטישמיות. בתשעת החודשים הראשונים של 2025 תועדו 242 מקרים, לעומת 245 השנה - עלייה של כ־1.2%.

"המגמה הבולטת ביותר ממשיכה להיות פשעי שנאה אנטישמיים", אמרה מפכ"לית משטרת ניו יורק ג'סיקה טיש במסיבת עיתונאים. "עד כה השנה, 53% מכל פשעי השנאה המאומתים כוונו נגד יהודים בניו יורק, אף שיהודים מהווים רק כ-10% מאוכלוסיית העיר. המספרים האלה מדאיגים מאוד".

ברבעון השלישי של השנה, בין יולי לספטמבר, נרשמו 125 פשעי שנאה מאומתים, מהם 59 נגד יהודים - כ־47% מכלל המקרים. בתקופה המקבילה ב-2025 נרשמו 68 פשעי שנאה נגד יהודים.

המשטרה לא פרסמה פילוח נפרד לחודש ספטמבר, אולם מהנתונים הקיימים עולה כי 16 מתוך 38 פשעי השנאה המאומתים שנרשמו בעיר בחודש זה כוונו נגד יהודים, כ-42% מהמקרים. בספטמבר 2025 עמד הנתון על 30 מתוך 47 מקרים, כ-64%.

טיש התייחסה גם להיערכות המשטרה סביב מוסדות יהודיים, על רקע יום השנה השלישי למתקפת 7 באוקטובר. "אנחנו מחדשים את התחייבותנו למוסדות היהודיים שהם לא יישארו להגן על עצמם ללא שותף חזק בדמות משטרת ניו יורק", אמרה.

לדבריה, כוח המשימה לטיפול בפשעי שנאה ממשיך לחקור את האירועים, ובמקביל נפרסים כוחות נוספים להגנת הקהילות היהודיות.

במהלך חגי תשרי, ציינה, הציבה המשטרה מספר חסר תקדים של שוטרים כדי לאבטח כמעט כל בית כנסת ברחבי העיר.

הנתונים מתפרסמים לאחר שורה של תקריות אנטישמיות בעיר בחודשים האחרונים. בספטמבר נעצר תושב רובע הברונקס בן 48 בחשד שרדף בברוקלין אחרי גבר יהודי כשהוא חמוש בסכין וצועק לעברו קריאה בשבח הצורר היטלר.

באוגוסט נפצע מתפלל ונגרם נזק לרכוש במהלך תקיפה בבית הכנסת המרכזי במנהטן בזמן תפילת שבת. לפני כן נחשדו שישה צעירים מקומיים בתקיפת גבר יהודי חרדי בבורו פארק ובהשלכת ביצים לעברו.

בחודש יולי נדקר גבר יהודי מחוץ לבית כנסת בתשעה באב.