קנצלר גרמניה פרידריך מרץ פרסם הלילה (לרביעי) הודעה במלאת שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר, והתחייב כי ארצו תמשיך לעמוד לצד ישראל ולהיאבק באנטישמיות ובגורמים המערערים על זכותה להתקיים.

"ביום שנה זה למתקפות הטרור המחרידות של חמאס ב-7 באוקטובר 2023, מחשבותינו נתונות לקורבנות ולמשפחותיהם, לניצולים ולחטופים לשעבר.אנו מכבדים את זכרם של ההרוגים, ואנו מקווים כי הכאב העמוק והפצעים שהותיר יום זה, מעשים מפלצתיים וברבריים אלו, יוכלו להגליד", כתב מרץ.

הקנצלר הדגיש את מחויבותה של גרמניה לביטחונה של ישראל וקשר אותה ללקחים שהפיקה ארצו מהשואה. "גרמניה ניצבת איתן לצד ישראל. ידידינו הישראלים יכולים לסמוך על מחויבותנו להבטיח שפשע שכזה לא יישנה לעולם. אנו נאבקים למען ביטחונה של ישראל וזכותה להתקיים - זהו לקח שנלמד מהשואה וחלק מהזהות הגרמנית".

לצד התמיכה בישראל, קרא מרץ להניח את היסודות למציאות שבה ישראלים, פלסטינים ושכניהם יוכלו לחיות בשלום ובביטחון, והבהיר כי ממשלת גרמניה תומכת בהקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.

חלק נוסף מדבריו הקדיש מרץ לעלייה באנטישמיות בגרמניה. הוא אמר כי מדובר בתופעה ש"לעיתים קרובות מדי נותרת ללא מענה", והתחייב כי הממשלה הפדרלית תפעל נגדה "על כל צורותיה, החדשות והישנות כאחד".

"יהודים חייבים להיות מסוגלים לחיות ללא פחד בכל מקום בגרמניה", אמר הקנצלר. "החיים היהודיים חייבים להמשיך ולשגשג בחברה שלנו. זו הסיבה לכך שאנו פועלים בנחישות נגד תקריות ותקיפות אנטישמיות".

מרץ חתם את דבריו בהתחייבות לעמוד מול מי שמטילים ספק בעצם קיומה של ישראל: "אנו מתייצבים מול אלו הממעיטים בערך זכותה של ישראל להתקיים או אף מערערים עליה. לא רק ב־7 באוקטובר, אלא בכל יום".