ההוצאה להורג נכשלה, והנידונה למוות כבר מדברת עם הרופאים בבית החולים. עורכי דינה של כריסטה פייק, בת 50, שהוצאתה להורג בשבוע שעבר נכשלה, מסרו כי היא התעוררה מהתרדמת בבית החולים וכבר מדברת עם הרופאים והצוות הרפואי.

ביום רביעי שעבר הוזרקו לגופה של פייק שתי זריקות רעל קטלניות, אך ליבה המשיך לפעום. היא פונתה לבית החולים במצב קשה, שם הצליחו הרופאים לנקות את שאריות הרעל מגופה. כעת, לפי עורכי דינה, היא התעוררה ומדברת עם הצוות הרפואי. פייק, שנידונה למוות לאחר שרצחה את קולין סלמר בשנת 1995, היא האדם הראשון בהיסטוריה שהצליח לשרוד הוצאה להורג באמצעות זריקות רעל קטלניות.

"נגד כל הסיכויים, כריסטה פייק בהכרה, מדברת וממשיכה לקבל טיפול רפואי קריטי. למרות הנזק החמור שנגרם לזרועותיה, היא עדיין אזוקה בידיה וברגליה למיטה. ההחלמה שלה היא חסרת תקדים מבחינה רפואית.

התחזית הרפואית נותרה לא ברורה, אך לכל הפחות, אנו צופים תהליך החלמה ארוך. היא האדם היחיד הידוע ששרד ניסיון הוצאה להורג מלא בארה"ב.

כריסטה היא שורדת ותתמודד עם ההחלמה צעד אחר צעד, יום אחר יום. אנו ממשיכים לבקש ממושל טנסי להמיר את עונשה של כריסטה פייק למאסר עולם ללא אפשרות לשחרור מוקדם", מסרו עורכי דינה של פייק בהודעה לתקשורת. הם גם הביעו את תודתם לצוותי החירום ולצוות הרפואי בבית החולים "אשר התייחסו לכריסטה כאל בן אדם והעניקו לה טיפול יוצא דופן", לדבריהם.