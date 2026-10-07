מלי וליאל יהלומי, אם ובתה הישראליות שהוגדרו לפני כחודשיים כנעדרות לאחר שנעלמו במהלך שהותן בווינה, נעצרו בנמיביה בחשד להחזקת דרכונים מזויפים.

משטרת ישראל עודכנה היום (רביעי) על מעצרן באמצעות נציג המשטרה באפריקה, בשל העובדה שמדובר באזרחיות ישראליות. המשטרה הישראלית אינה מעורבת בחקירה המתנהלת נגד השתיים בנמיביה.

מלי וליאל עלו לכותרות לפני כחודשיים, לאחר שבמהלך שהותן בווינה נותק עמן הקשר ועקבותיהן נעלמו. בעקבות זאת הן הוגדרו כנעדרות, והיעלמותן עוררה דאגה בקרב בני משפחתן וגורמי הביטחון.

כשבוע לאחר שהוגדרו כנעדרות אותרו השתיים על ידי נציג משטרת ישראל בארגנטינה. הן תושאלו ושוחררו לאחר שלא עלה נגדן באותה עת חשד לביצוע עבירה פלילית.

כעת, כחודשיים לאחר אותה פרשה, השתיים נעצרו בנמיביה בחשד להחזקת דרכונים מזויפים.