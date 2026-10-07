ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' יקיימו מחר (חמישי) במלון רמדה בירושלים כנס סגור בהשתתפות עשרות רבנים בכירים וראשי מוסדות תורניים, כחלק מההיערכות לבחירות 2026.

הכנס, שיתקיים תחת הכותרת "מצילים את הימין", נועד לגבש מערך רחב של אלפי פעילים ולפעול להוצאת רבבות מצביעי ימין לקלפיות ביום הבחירות.

מי שלא הוזמנו לכנס הם יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, וכן הרב שמואל אליהו, מבכירי רבני הציונות הדתית ואביו של השר עמיחי אליהו. גם הרב דב ליאור, רבה של מפלגת עוצמה יהודית, אינו בין המוזמנים, לצד רבנים נוספים.

מנגד, גורמים המעורבים בארגון המפגש דוחים את הטענה שלפיה אי-הזמנתו של בן גביר נובעת מהחרמה או מניסיון להותיר אותו מחוץ לשיתוף הפעולה בגוש. לדבריהם, בין נתניהו לסמוטריץ' מתקיים שיתוף פעולה מלא וראשי הקמפיינים של השניים מנהלים ציר פתוח ותיאום, כפי שהתקיים לדבריהם גם לאורך המלחמה.

הגורמים הסבירו כי אופיו של הכנס הוא הסיבה להרכב המוזמנים. לדבריהם, מדובר במפגש שנועד לרתום את מערך השטח המזוהה עם מוסדות הציונות הדתית, ובפרט אלפי פעילים ותלמידי ישיבות, לטובת הגדלת שיעורי ההצבעה בגוש הימין.

את המפגש מובילים מנהלי הקמפיינים צביקה ברוט מטעם הליכוד ועומר רחמים מהציונות הדתית מול יו"ר מועצת יש"ע ומועצת בנימין, ישראל גנץ, שמייצג את ההתיישבות ומוביל את המהלך.

כפי שפורסם אמש בערוץ 7, בתחילה נעשה ניסיון לגבש פגישה של נתניהו לבדו עם הרבנים, אולם אלה ביקשו לקיים פגישה משותפת שבה ישתתף גם סמוטריץ'. גורמים המעורים בפרטים מסרו כי לאחר שלא עלה בידי נתניהו לגבש לבדו את המפגש, הוא פנה לסמוטריץ', שיצטרף לכנס.

במקביל מתנהל מאמץ נוסף בגזרת הציונות הדתית. אחד מראשי הישיבות הבולטים במגזר פועל לקדם פגישה בין נתניהו לבין הרב צבי טאו, מנהיגה הרוחני של מפלגת נעם. מטרת המהלך היא להביא לכך שנעם לישראל תפרוש מהמרוץ עוד לפני הבחירות, ובכך למנוע מצב שבו אלפי קולות המזוהים עם הימין ירדו לטמיון מתחת לאחוז החסימה.