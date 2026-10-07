"אורי לא הוריד את הראש בחייו. הוא הרים אותו בגאווה כיהודי, כלוחם וכמפקד". במילים האלה בוחר יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני הי"ד, להשיב לרב הבא"ח אורי לוי, בעקבות הנחייתו לחיילים דתיים בגולני שלא להעדר מטקס הזיכרון שבו מתקיימת שירת נשים.

שני, שבנו שירת כמפקד מחלקה בגדוד 51 של גולני ונפל בקרב בכיסופים לאחר שעות ארוכות של לחימה, קרא את ההודעה - והתקשה לקבל את הדרישה דווקא כאשר מדובר בטקס שנועד להנציח את בנו ואת חבריו שנפלו.

"הרב אורי לוי, קראתי את הודעתך בכאב ובזעזוע", פתח האב את מכתבו. "בני, סרן אורי מרדכי שני הי"ד, מפקד מחלקה בגדוד 51 של גולני, נפל בקרב בכיסופים לאחר שעות ארוכות של לחימה למען עם ישראל ומדינת ישראל".

עבור האב, הוויכוח אינו עוסק רק בשאלה כיצד נדרש חייל דתי לנהוג בזמן הטקס. הוא נוגע ישירות בדמותו של בנו ובדרך שבה בחר לחיות את חייו - כלוחם ומפקד, אך גם כאדם דתי שהקפיד על אמונתו.

"אורי היה קצין ולוחם בכל רמ"ח איבריו, ובאותה מידה היה יהודי שומר תורה ומצוות, שלא ויתר על אמונתו ולא הסכים שיכפו עליו השתתפות בשירת נשים", כתב.

דווקא בשל כך, לדבריו, המסר שהועבר לחיילים לקראת הטקס צורם במיוחד. "קשה לי במיוחד לקרוא שדווקא בטקס שנועד לכבד את אורי ואת חבריו הנופלים, המסר לחיילים שומרי מצוות הוא: אתם חייבים להשתתף, ואם קשה לכם - 'תורידו את הראש'".

ואז הוא מציב שאלה קצרה: "האם כך מכבדים את זכרם?" שני אינו מבקש במכתבו לבטל את הטקס. להפך: הוא מבקש למצוא מתווה שבו גם חיילים שומרי מצוות יוכלו לקחת בו חלק, מבלי שלדבריו יידרשו להכריע בין חובתם הצבאית לבין אמונתם.

"בעיניי, דווקא לכבוד אורי ולכבוד יתר הנופלים, היה ראוי לחפש דרך שתאפשר לכל חייל להשתתף בטקס בכבוד, מבלי שייאלץ לבחור בין פקודה לבין אמונתו וההלכה שעל פיה הוא חי", כתב.

האב מתייחס גם לאמירה "דרך ארץ קדמה לתורה", ומבקש להעניק לה משמעות אחרת בהקשר של החיילים הדתיים. "'דרך ארץ קדמה לתורה' איננו משפט שנועד להצדיק כפייה על חייל מאמין", כתב. "דרך ארץ פירושה גם לכבד את אמונתו, את מצפונו ואת אורח חייו".

את המכתב הוא חותם שוב בדמותו של בנו - ובמשפט שהופך מבחינתו את המחלוקת העקרונית לאישית מאוד. "אורי לא הוריד את הראש בחייו. הוא הרים אותו בגאווה כיהודי, כלוחם וכמפקד - ובסופו של דבר מסר את נפשו למען כולנו". ומכאן מגיעה בקשתו של האב השכול: "לפחות בטקס לזכרו, אל תבקשו מחיילים שהולכים בדרכו להוריד את הראש".