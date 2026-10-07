שלושה שבועות בלבד לפני פתיחת הקלפיות, ביהדות התורה משנים כיוון הסברתי ופותחים בקמפיין חריף המכוון ישירות אל המעגל ההולך וגדל של בוחרים מאוכזבים, אלה שאיבדו אמון במערכת הפוליטית על רקע פקודות המעצר וסוגיית חוק הגיוס.

"המטרה היא להפוך את הקערה על פיה ולהציג את הבחירה הקרובה לא כעוד קרב שגרתי על תקציבים, אלא כמלחמת קיום על צביונו של הציבור החרדי כולו", הסביר בראיון לרדיו 'קול חי' דודי זלץ, סגן ראש עיריית ביתר עילית מטעם 'דגל התורה' וראש מערך ההסברה של המפלגה ששובץ במקום ה-9 ברשימה לכנסת.

לדבריו המציאות המשפטית והציבורית החדשה מחייבת זניחה מוחלטת של השפה הפוליטית המנומסת. "אנחנו כעת מדברים ממש על הקיום שלנו", הצהיר זלץ. "המלחמה היא על הזהות החרדית. או במילים אחרות, הם מנסים להגיע וחלילה לקחת לנו את הזכות להיות חרדי".

מדברים אלו נולד הסלוגן המוביל של הקמפיין - "הזכות להיות חרדי" - שנועד לאחד את השורות ולנטרל את קולות הייאוש בשטח.

"אף אחד לא ייקח לנו את הזכות, לא היועצת המשפטית, לא מערכת המשפט, לא עמותות השמאל. אף אחד. אנחנו נחנך את הילדים שלנו כמו שאנחנו רוצים", אמר.

לדבריו, תחושת השייכות אינה נתונה למונופול מגזרי כזה או אחר: "על החרדיות אין בעל הבית. חרדיות שייכת לכל מי ששומר תורה ומצוות. כן, בגאווה. אני חרדי, ואני לא מתנצל על זה".